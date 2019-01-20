شؤون فلسطينية

القضاء بغزة يُنجز أكثر من 117 ألف قضية خلال عام 2018

القضاء بغزة يُنجز أكثر من 117 ألف قضية خلال عام 2018
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المجلس الأعلى للقضاء، تقريره السنوي حول الإنجازات والفعاليات للعام 2018 المنصرم، وبين التقرير أن المحاكم النظامية في قطاع غزة، أنجزت "فصلت" (117002) قضية خلال عام 2018.

ونشر التقرير إحصائية تشمل عمل جميع المعاملات والقضايا الواردة للمحاكم النظامية بمختلف درجاتها، وذلك بهدف إطلاع المختصين على سير العمل في المحاكم والوقوف على المستجدات التي يقدمها القضاء النظامي للجمهور.

واشتمل التقرير على أهم الإنجازات التي حققها المجلس خلال عام 2018 المنصرم، متضمناً آليات عمل الدوائر التابعة له، وبالإضافة إلى ذكر جميع المعاملات والدعاوى التي تم إنجازها، وأيضاً التي وردت للمحاكم حيث بلغت القضايا المودعة (137943) قضية موزعة على المحاكم النظامية العليا والاستئناف والإدارية والبداية والصلح.

وبالتفصيل، فقد أشار إلى أن مجموع القضايا الواردة للمحكمة العليا بغزة بلغت (3103) قضايا وطلبات، تم فصل (2576) قضية وطلباً.

وبلغ مجموع عدد القضايا الواردة لمحكمة العدل العليا (124) قضية وطلباً، تم الفصل في (102) قضية وطلب.

وورد للمحكمة الإدارية (293) استدعاء وطلباً متفرعاً، وتم الفصل في (294) قضية وطلباً.

في حين وصل مجموع القضايا الواردة لمحكمة الاستئناف (5152) استئنافاً مدنياً وجزائياً وتنفيذاً وتم فصل (4886) استئنافاً، أما بخصوص محاكم البداية فقد وصل الوارد فيها إلى (35312) وهم على النحو التالي: حيث بلغ الوارد لمحكمة بداية غزة (20858) قضية حقوقية وجزائية وتنفيذ، وتم فصل (16702) قضية، ومجموع القضايا الواردة لمحكمة بداية خانيونس (12089) قضية تم فصل (6837) قضية، والقضايا الواردة لمحكمة بداية دير البلح (2365) وتم فصل (1936) قضية.

وبالانتقال إلى محاكم الصلح فقد وصل مجموع القضايا الواردة إلى محاكم الصلح (93211) قضية موزعة على النحو التالي: حيث ورد إلى محكمة صلح غزة (30290) قضية حقوقية وجزائية وفُصل (31567) قضية، وورد إلى محكمة صلح الشمال (22817) قضية حقوقية وجزائية وتنفيذية وفُصل (16534) قضية، وورد إلى محكمة صلح دير البلح (11732) قضية حقوقية وجزائية وتنفيذية فُصل (9066) قضية، وورد إلى محكمة صلح خانيونس (14623) قضية حقوقية وجزائية فُصل (15650) قضية، وورد إلى محكمة صلح رفح (13749) قضية حقوقية وجزائية وتنفيذية فُصل (10229) قضية.

في حين بلغ عدد الوارد إلى محكمة الأحداث (748) قضية وطلباً تم الفصل في (623) قضية.

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