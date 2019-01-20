نسبة التصويت لانتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جنين تزيد عن 45%
رام الله - دنيا الوطن
قالت لجنة الانتخابات المركزية لإدارة انتخابات الغرف
التجارية الصناعية، اليوم الأحد، "إن نسبة تصويت المنتخبين لاختيار مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جنين، تجاوزت 45% حتى نشر هذا الخبر، حيث يتنافس 29 مرشحاً على 13 مقعداً.
قالت لجنة الانتخابات المركزية لإدارة انتخابات الغرف
التجارية الصناعية، اليوم الأحد، "إن نسبة تصويت المنتخبين لاختيار مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جنين، تجاوزت 45% حتى نشر هذا الخبر، حيث يتنافس 29 مرشحاً على 13 مقعداً.
وبين رئيس اللجنة المركزية لإدارة الانتخابات، القاضي بشار نمر،
أنه لم يتم تسجيل أي مخالفة، وتسير العملية الانتخابية بهدوء وسط إقبال كبير من قبل الناخبين، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة خلال الساعات المقبلة.
أنه لم يتم تسجيل أي مخالفة، وتسير العملية الانتخابية بهدوء وسط إقبال كبير من قبل الناخبين، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة خلال الساعات المقبلة.
وتعتبر انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنين، هي الغرفة الخامسة بعد إجراء اللجنة المركزية انتخابات غرف ( بيت لحم، وأريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت).
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