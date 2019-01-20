نسبة التصويت لانتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جنين تزيد عن 45%





وبين رئيس اللجنة المركزية لإدارة الانتخابات، القاضي بشار نمر،

أنه لم يتم تسجيل أي مخالفة، وتسير العملية الانتخابية بهدوء وسط إقبال كبير من قبل الناخبين، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة خلال الساعات المقبلة.





وتعتبر انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنين، هي الغرفة الخامسة بعد إجراء اللجنة المركزية انتخابات غرف ( بيت لحم، وأريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت).

رام الله - دنيا الوطنقالت لجنة الانتخابات المركزية لإدارة انتخابات الغرفالتجارية الصناعية، اليوم الأحد، "إن نسبة تصويت المنتخبين لاختيار مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جنين، تجاوزت 45% حتى نشر هذا الخبر، حيث يتنافس 29 مرشحاً على 13 مقعداً.