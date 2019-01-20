جيش الاحتلال يُصعد من استهدافه لأطفال كفر قدوم





وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، أن جيش الاحتلال، بدأ منذ شهرين، باستهداف الأطفال بشكل واضح، بالاعتقالات الليلية عبر اقتحام منازل ذويهم بطريقة وحشية، علاوة على استهدافهم بالرصاص الحي والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط.



وأوضح شتيوي، أن جيش الاحتلال منذ بداية المسيرة، وتحديداً في عامي 2014 و2016 أصاب 6 أطفال بالرصاص الحي والعشرات بالأعيرة المعدنية، علاوة على حالات الاختناق بين الأطفال الرضع بعد استهداف المنازل بقنابل الغاز السام، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم بتهمة المشاركة في المسيرة منذ بدايتها 13 طفلاً، قضوا أحكاما متفاوتة لا زال 5 منهم، يقبعون في سجن (مجدو) تم اعتقالهم في كانون الثاني/ يناير هذا العام.





وطالب شتيوي منظمات حقوق الإنسان، التي تعنى بقضايا الطفولة، التدخل فوراً لتوفير حماية للأطفال ولوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة التي حولت حياة الأطفال وذويهم إلى جحيم لايطاق.

رام الله - دنيا الوطنصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤخراً، استهدافه للأطفال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، بالاعتقال والإصابة في إطار قمعه للمسيرة الأسبوعية التي تنظم في البلدة، احتجاجاً على استمرار إغلاق شارعها الرئيسي منذ أكثر من 15 عاماً.