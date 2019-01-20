شؤون فلسطينية

التربية تبحث ترتيبات عقد الامتحان الشامل في دورته الثانية محوسباً

التربية تبحث ترتيبات عقد الامتحان الشامل في دورته الثانية محوسباً
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، اجتماعاً لبحث تحضيرات عقد الامتحان التطبيقي الشامل للكليات التقنية والمجتمع المتوسطة؛ في دورته الثانية يومي الأربعاء والخميس 23-24/1/2019، إذ سيعقد الامتحان للمرة الأولى بشكل محوسب وبنظام الدورتين في العام الواحد.

جاء ذلك، بمشاركة الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، د. إيهاب القبج، والقائم بأعمال مدير عام التعليم المهني والتقني، م. وسام نخلة، ومدير الامتحانات في الإدارة العامة، إياد أبو عرة، ورئيس قسم الامتحان الشامل، م. ربيع أبو شملة، ورئيس قسم قواعد البيانات في الإدارة العامة للتطوير والبحث العلمي، منذر
صلاحات، إضافة لعدد من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، التي سيتم عقد الامتحان المحوسب النظري والعملي في مختبراتها.

من جهته، قال القبج: إن عقد الامتحان بشكله الجديد المحوسب والموحد في الضفة والقطاع؛ يأتي ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى دعم التعليم المهني والتقني، وتشجيع الالتحاق به وتحسين جودته، والحفاظ على وحدة النظام التربوي في شقي الوطن، وترسيخ نهج الوزارة بتعزيز التكنولوجيا في التعليم.

ودعا القبج إلى ضرورة تعزيز التوجه نحو التخصصات المهنية والتقنية بما يواكب متطلبات العصر، ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي في هذه المجالات.

وقدّم شرحاً حول الإجراءات الخاصة بالامتحان، من حيث الترتيبات الفنية والتقنية التحضيرية في الكليات، وضرورة استكمال الترتيبات اللازمة، بما يضمن سلامة عقد الامتحان والحفاظ على مبادئ النزاهة والدقة، مشيراً إلى أنه سيتم
تقييم نتائج التجربة للخروج بأهم الملاحظات والتعديلات، إن وجدت؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الامتحان.

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