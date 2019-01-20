قيادي حمساوي: استغربت من ركاكة اللغة العربية لـ"أحمد أبو الغيط"

رام الله - دنيا الوطنعقب القيادي في حركة حماس، عاطف عدوان، على كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمام القمة العربية الاقتصادية، المُنعقدة في بيروت.وقال عدوان، في منشور له عبر موقع (فيسبوك): "استمعت لكلمة أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، في مؤتمر بيروت، واستغربت من ركاكة لغته العربية".وأضاف عدوان، "حطّم (أبو الغيط) أسس اللغة من أساسها إذ يجر، ويرفع، ويضم، وينصب، كما يحلو له، لا بما تمليه قواعد اللغة، ثم استنتجت بأن حكامنا أصلًا جاؤوا لتدمير أمتنا دينها وحضارتها، كي ننسى جذورنا، ونتوه بين الأمم بلا هوية وبلا حاضر أو مستقبل"، وفق تعبيره.