شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني يُعلن الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين للعام 2018

الإحصاء الفلسطيني يُعلن الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين للعام 2018
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعاً نسبته 1.05% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 125.47 خلال العام 2018 مقارنة بـ 124.16 خلال العام السابق (سنة الأساس 2007=100).

ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة صيد الأسماك بنسبة 7.79%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة بنسبة 5.14%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بمقدار 2.46%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية بمقدار 0.75%.

سجلت أسعار الجملة للسلع المحلية خلال العام 2018 ارتفاعاً نسبته 1.39%، كما ارتفعت أسعار الجملة للسلع المستوردة بنسبة 0.20% مقارنة بالعام السابق.

الجدول يوضح نسب التغّير السنوية في أسعار الجملة حسب مصدر السلعة في فلسطين للسنوات:

2007– 2018

السنة نسب التغّير
محلي مستورد إجمالي
2007 + 2.96 + 3.21 + 3.08
2008 + 9.36 + 12.01 + 10.71
2009 + 1.82 - 2.23 - 0.67
2010 + 4.91 + 2.92 + 3.70
2011 + 3.08 + 4.70 + 3.76
2012 - 1.08 + 2.19 + 0.93
2013 - 0.39 + 0.79 + 0.78
2014 + 0.84 + 2.52 + 1.48
2015 + 4.26 - 2.55 + 1.21
2016 + 2.67 + 0.70 + 1.62
2017 - 1.58 + 0.21 - 1.17
2018 + 1.39 + 0.20 + 1.05
التراكمي + 31.58 + 26.71 + 29.34


ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الرابع من العام 2018

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعاً نسبته 0.49% خلال الربع الرابع 2018 مقارنة بالربع الثالث 2018، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 127.05 خلال الربع الرابع 2018 مقارنة بـ 126.43 خلال الربع الثالث 2018 (سنة الأساس 2007 = 100).

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية

سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية ارتفاعاً نسبته 2.24%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 131.15 خلال الربع الرابع 2018 مقارنة  بـ 128.29 خلال الربع الثالث 2018 (سنة الأساس 2007 = 100).


الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة

سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة انخفاضاً مقداره 0.54%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 122.80 خلال الربع الرابع 2018 مقارنة بـ 123.47 خلال الربع الثالث 2018 (سنة الأساس 2007 = 100).

حركة أسعار الجملة ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 3.60%، خلال الربع الرابع 2018 مقارنة بالربع الثالث 2018.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة ارتفاعاً نسبته 1.26%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل بنسبة 4.25%، حيث ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 8.77%، وأسعار الحبوب والبقول المجففة بنسبة 2.62%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 3.97%، بينما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان انخفاضاً مقداره 5.46%، حيث انخفضت أسعار الحيوانات الحية بمقدار 6.17%، وأسعار المنتجات الحيوانية بمقدار 3.72%.

سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08%، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط منتجات طحن الحبوب والأعلاف الحيوانية بنسبة 4.16%، ونشاط الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 3.97%، ونشاط المشروبات بنسبة 2.75%، ونشاط منتجات الاسمنت والجبس بنسبة 1.66%، ونشاط الورق ومنتجات الورق بنسبة 1.09%، في المقابل انخفضت أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط منتجات المطاط والبلاستيك بمقدار 4.09%، ونشاط المنسوجات بمقدار 2.32%، ونشاط الأثاث بمقدار 1.90%، ونشاط منتجات الجلود بمقدار 1.62%، ونشاط الملابس الجاهزة بمقدار 0.91%.

بينما سجلت أسعار منتجات صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 3.02%، خلال الربع الرابع 2018 مقارنة بالربع الثالث 2018.


الجدول يوضح الأهمية النسبية ونسب التّغير الربعية في الرقم القياسي لأسعار الجملة حسب الأنشطة الرئيسية في فلسطين خلال الفترة: الربع الأول – الربع الرابع 2018

الأنشطة الرئيسية الأهمية النسبية %

 نسب التّغير الربعية
2018
الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع
الزراعة 29.0 -3.80 +9.93 +0.34 +1.26
صيد الأسماك 0.10 +9.43 -4.77 +4.28 3.02-
التعدين واستغلال المحاجر 0.90 -1.78 -1.16 -2.95 3.60+
الصناعات التحويلية 70.0 -0.37 -0.38 +0.53 0.08+
الرقم القياسي العام 100 -1.44 +2.73 +0.45 +0.49
 

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