الإحصاء الفلسطيني يُعلن الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين للعام 2018
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعاً نسبته 1.05% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 125.47 خلال العام 2018 مقارنة بـ 124.16 خلال العام السابق (سنة الأساس 2007=100).
ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة صيد الأسماك بنسبة 7.79%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة بنسبة 5.14%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بمقدار 2.46%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية بمقدار 0.75%.
سجلت أسعار الجملة للسلع المحلية خلال العام 2018 ارتفاعاً نسبته 1.39%، كما ارتفعت أسعار الجملة للسلع المستوردة بنسبة 0.20% مقارنة بالعام السابق.
الجدول يوضح نسب التغّير السنوية في أسعار الجملة حسب مصدر السلعة في فلسطين للسنوات:
2007– 2018
ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الرابع من العام 2018
سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعاً نسبته 0.49% خلال الربع الرابع 2018 مقارنة بالربع الثالث 2018، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 127.05 خلال الربع الرابع 2018 مقارنة بـ 126.43 خلال الربع الثالث 2018 (سنة الأساس 2007 = 100).
الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية
سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية ارتفاعاً نسبته 2.24%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 131.15 خلال الربع الرابع 2018 مقارنة بـ 128.29 خلال الربع الثالث 2018 (سنة الأساس 2007 = 100).
الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة
سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة انخفاضاً مقداره 0.54%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 122.80 خلال الربع الرابع 2018 مقارنة بـ 123.47 خلال الربع الثالث 2018 (سنة الأساس 2007 = 100).
حركة أسعار الجملة ضمن الأنشطة الرئيسية
سجلت أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 3.60%، خلال الربع الرابع 2018 مقارنة بالربع الثالث 2018.
كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة ارتفاعاً نسبته 1.26%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل بنسبة 4.25%، حيث ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 8.77%، وأسعار الحبوب والبقول المجففة بنسبة 2.62%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 3.97%، بينما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان انخفاضاً مقداره 5.46%، حيث انخفضت أسعار الحيوانات الحية بمقدار 6.17%، وأسعار المنتجات الحيوانية بمقدار 3.72%.
سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08%، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط منتجات طحن الحبوب والأعلاف الحيوانية بنسبة 4.16%، ونشاط الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 3.97%، ونشاط المشروبات بنسبة 2.75%، ونشاط منتجات الاسمنت والجبس بنسبة 1.66%، ونشاط الورق ومنتجات الورق بنسبة 1.09%، في المقابل انخفضت أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط منتجات المطاط والبلاستيك بمقدار 4.09%، ونشاط المنسوجات بمقدار 2.32%، ونشاط الأثاث بمقدار 1.90%، ونشاط منتجات الجلود بمقدار 1.62%، ونشاط الملابس الجاهزة بمقدار 0.91%.
بينما سجلت أسعار منتجات صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 3.02%، خلال الربع الرابع 2018 مقارنة بالربع الثالث 2018.
الجدول يوضح الأهمية النسبية ونسب التّغير الربعية في الرقم القياسي لأسعار الجملة حسب الأنشطة الرئيسية في فلسطين خلال الفترة: الربع الأول – الربع الرابع 2018
سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعاً نسبته 1.05% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 125.47 خلال العام 2018 مقارنة بـ 124.16 خلال العام السابق (سنة الأساس 2007=100).
ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة صيد الأسماك بنسبة 7.79%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة بنسبة 5.14%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بمقدار 2.46%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية بمقدار 0.75%.
سجلت أسعار الجملة للسلع المحلية خلال العام 2018 ارتفاعاً نسبته 1.39%، كما ارتفعت أسعار الجملة للسلع المستوردة بنسبة 0.20% مقارنة بالعام السابق.
الجدول يوضح نسب التغّير السنوية في أسعار الجملة حسب مصدر السلعة في فلسطين للسنوات:
2007– 2018
|السنة
|نسب التغّير
|محلي
|مستورد
|إجمالي
|2007
|+ 2.96
|+ 3.21
|+ 3.08
|2008
|+ 9.36
|+ 12.01
|+ 10.71
|2009
|+ 1.82
|- 2.23
|- 0.67
|2010
|+ 4.91
|+ 2.92
|+ 3.70
|2011
|+ 3.08
|+ 4.70
|+ 3.76
|2012
|- 1.08
|+ 2.19
|+ 0.93
|2013
|- 0.39
|+ 0.79
|+ 0.78
|2014
|+ 0.84
|+ 2.52
|+ 1.48
|2015
|+ 4.26
|- 2.55
|+ 1.21
|2016
|+ 2.67
|+ 0.70
|+ 1.62
|2017
|- 1.58
|+ 0.21
|- 1.17
|2018
|+ 1.39
|+ 0.20
|+ 1.05
|التراكمي
|+ 31.58
|+ 26.71
|+ 29.34
ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الرابع من العام 2018
سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعاً نسبته 0.49% خلال الربع الرابع 2018 مقارنة بالربع الثالث 2018، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 127.05 خلال الربع الرابع 2018 مقارنة بـ 126.43 خلال الربع الثالث 2018 (سنة الأساس 2007 = 100).
الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية
سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية ارتفاعاً نسبته 2.24%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 131.15 خلال الربع الرابع 2018 مقارنة بـ 128.29 خلال الربع الثالث 2018 (سنة الأساس 2007 = 100).
الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة
سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة انخفاضاً مقداره 0.54%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 122.80 خلال الربع الرابع 2018 مقارنة بـ 123.47 خلال الربع الثالث 2018 (سنة الأساس 2007 = 100).
حركة أسعار الجملة ضمن الأنشطة الرئيسية
سجلت أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 3.60%، خلال الربع الرابع 2018 مقارنة بالربع الثالث 2018.
كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة ارتفاعاً نسبته 1.26%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل بنسبة 4.25%، حيث ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 8.77%، وأسعار الحبوب والبقول المجففة بنسبة 2.62%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 3.97%، بينما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان انخفاضاً مقداره 5.46%، حيث انخفضت أسعار الحيوانات الحية بمقدار 6.17%، وأسعار المنتجات الحيوانية بمقدار 3.72%.
سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08%، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط منتجات طحن الحبوب والأعلاف الحيوانية بنسبة 4.16%، ونشاط الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 3.97%، ونشاط المشروبات بنسبة 2.75%، ونشاط منتجات الاسمنت والجبس بنسبة 1.66%، ونشاط الورق ومنتجات الورق بنسبة 1.09%، في المقابل انخفضت أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط منتجات المطاط والبلاستيك بمقدار 4.09%، ونشاط المنسوجات بمقدار 2.32%، ونشاط الأثاث بمقدار 1.90%، ونشاط منتجات الجلود بمقدار 1.62%، ونشاط الملابس الجاهزة بمقدار 0.91%.
بينما سجلت أسعار منتجات صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 3.02%، خلال الربع الرابع 2018 مقارنة بالربع الثالث 2018.
الجدول يوضح الأهمية النسبية ونسب التّغير الربعية في الرقم القياسي لأسعار الجملة حسب الأنشطة الرئيسية في فلسطين خلال الفترة: الربع الأول – الربع الرابع 2018
|الأنشطة الرئيسية
| الأهمية النسبية %
|نسب التّغير الربعية
|2018
|الربع الأول
|الربع الثاني
|الربع الثالث
|الربع الرابع
|الزراعة
|29.0
|-3.80
|+9.93
|+0.34
|+1.26
|صيد الأسماك
|0.10
|+9.43
|-4.77
|+4.28
|3.02-
|التعدين واستغلال المحاجر
|0.90
|-1.78
|-1.16
|-2.95
|3.60+
|الصناعات التحويلية
|70.0
|-0.37
|-0.38
|+0.53
|0.08+
|الرقم القياسي العام
|100
|-1.44
|+2.73
|+0.45
|+0.49
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