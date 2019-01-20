شاهد: لحظة انقاذ الصيادين المصريين في بحر غزة

شاهد لحظة عملية الانقاذ..



رام الله - دنيا الوطنأنقذت طواقم الدفاع في غزة، الخميس الماضي، ستة صيادين مصريين، تحطم قاربهم بعدما قذفته الرياح نحو شواطئ المنطقة الوسطى من القطاع.وبعد عملية الانقاذ، سلمت وزارة الداخلية في قطاع عبر معبر رفح البري الصيادين الستة، إلى الجانب المصري.