الأحمد يلتقي قيادة "جبهة التحرير الفلسطينية" للمرة الثانية في سفارة فلسطين ببيروت

وقد غادر الدكتور أبو يوسف وقاسم لبنان مساء أمس، متوجهين إلى عمان، حيث سيغادر أبو يوسف إلى الضفة الغربية بعد زيارة رسمية دامت أسبوعاً ونيفاً، وتوزعت بين سورية ولبنان.



رام الله - دنيا الوطنالتقى عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) المشرف على الساحة اللبنانية، عزام الأحمد، في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت، وفداً قيادياً من "جبهة التحرير الفلسطينية" ضم الأمين العام، الدكتور واصل أبو يوسف، ونائبه ناظم اليوسف، وأمين سر المكتب السياسي، بلال قاسم، وعضو المكتب السياسي، صلاح اليوسف، وهو اللقاء الثاني في غضون أيام بين الطرفين، حيث جرى مناقشة، وتبادل الآراء والمواقف حول التطورات السياسية الفلسطينية.ووضع الأحمد، وفد الجبهة في أجواء لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين الرسميين والأمنيين، وسبل تعزيز العلاقة الثنائية بين الطرفين، بما يحفظ أمن واستقرار المخيمات في لبنان من جهة، ويقطع الطريق على أي محاولة للتوتير وإيقاع الفتنة، ويحافظ على العلاقة الأخوية من جهة أخرى.بينما وضع الدكتور أبو يوسف، الأحمد في تفاصيل لقاءاته مع الاتحادات النقابية والشعبية والطلابية في لبنان، والتوافق على أهمية دعم وتعزيز وتفعيل الاتحادات النقابية في لبنان في إطار خطة متكاملة، لما لها من دور فاعل في النضال الوطني، تتكامل مع النضال السياسي والدبلوماسي والمقاومة الشعبية، في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر محدقة، وضغوطات دولية، وخاصة منها الأميركية، التي تحاول فرض (صفقة القرن)، بعيداً عن الحقوق الفلسطينية المشروعة.