شؤون فلسطينية

الأشغال تُنفذ أربعة مشاريع جديدة في رام الله بقيمة 15 مليون شيكل

الأشغال تُنفذ أربعة مشاريع جديدة في رام الله بقيمة 15 مليون شيكل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تنفذ وزارة الأشغال العامة والإسكان عدداً من مشاريع الطرق في محافظة رام الله والبيرة إلى جانب محافظات الوطن، وذلك من أجل النهوض بشبكة الطرق في فلسطين، وتسهيل حركة المواطنين وتحسين مستوى الخدمة، بالإضافة إلى تحسين الوضع الاجتماعي وتوفير فرص العمل.

وأشار مدير مديرية أشغال محافظة رام الله والبيرة، م. إسلام جابر، إلى أن قيمة المشاريع المنفذة في المحافظة في عام 2018 بلغت تقريباً 428 ألف شيكل، وهي مشروع واحد، إصلاحات عامة للطرق- إصلاح جسر نعلين، فيما طرحت أربعة مشاريع في نهاية العام، وهي قيد التنفيذ حتى الآن، بقيمة بلغت 15 مليون شيكل تقريباً، بتمويل من الحكومة الفلسطينية.

وأوضح جابر، أن هذه المشاريع، وزعت على أنحاء المحافظة، وهي مشروع طريق سلفيت- فرخة- عين قراوة، ومشروع طريق عين يبرود- دورا القرع، ومشروع طريق شقبا- قبيا، ومشروع إصلاح طريق سُنجل، وجميع هذا المشاريع قيد التنفيذ بنسب إنجاز متفاوتة.

يذكر، أن عدد شركات المقاولات التي فازت بعطاءات الوزارة، وتم التعاقد معها لتنفيذ الأعمال لمشاريع الطرق في العام المنصرم، ثلاث شركات وهي: أبو ظاهر، وبيرفكت، والفرسان الثلاثة.

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