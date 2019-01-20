الشرطة تقبض على 4 أشخاص لاعتدائهم على محمية وادي القف الطبيعية بالخليل

رام الله - دنيا الوطنألقت شرطة البيئة، اليوم، القبض على 4 أشخاص بعد قيامهم بالتعدي على محمية وادي القف الطبيعية غرب الخليل.وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة "بأنه وبناء على معلومات، تلقتها شرطة البيئة، تتعلق بوجود أعمال تحطيب وقطع الأشجار داخل محمية وادي القف الطبيعية، على الفور تحركت دورية الشرطة برفقة وزارة الزراعة، والدفاع المدني للمكان؛ للقبض على المشتبه بهم، ومنعهم من التعدي على المحمية".وأضاف البيان: بأنه ولدى وصول الشرطة إلى المكان لاحظت وجود 4 أشخاص داخل المحمية، يقومون بتقطيع الأشجار الحرجية، مستخدمين منشاراً يعمل بالوقود، وإشعال النيران في المكان بصورة تشكل اعتداء على هذه المحمية الطبيعية، وبناء على ذلك قام الدفاع المدني بإخماد الحريق، وتمكنت الشرطة من القبض على المشتبه بهم.هذا، وأكد البيان توقيف المشتبه بهم مدة 24 ساعة، وإحالتهم للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، حسب الأصول.