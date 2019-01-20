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وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوب البلاد

وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوب البلاد
الدفاعات الجوية السورية
رام الله - دنيا الوطن
قال مصدر عسكري سوري، ظهر اليوم: إن الدفاعات الجوية، تصدت "بكفاءة عالية" لعدوان جوي إسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله: إن الاستهداف كان في المنطقة الجنوبية، فيما منعت الدفاعات الجوية،  تحقيق أي من أهداف هذا العدوان.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مطار دمشق الدولي، في الثاني عشر من الشهر الجاري، وأصابت أحد مستودعاته.

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