شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم 17 في (عوفر) وحالة من التوتر

هيئة الأسرى: قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم 17 في (عوفر) وحالة من التوتر
رام الله - دنيا الوطن
أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأحد، أن قوات القمع الإسرائيلية، المسماة "درور" مصحوبة بقوات من الشرطة الإسرائيلية، اقتحمت فجر اليوم القسم رقم 17 في سجن (عوفر)، وأجرت تفتيشات وعبثت بمقتنيات المعتلقين.

 ولفتت الهيئة، إلى أن قوات القمع أغلقت عشرة أقسام داخل المعتقل بعد عملية الاقتحام والتفتيش، وأن حالة من التوتر والاضطراب تسود السجن منذ ساعات الفجر الأولى.

وأوضحت، أن الأسرى قاموا بإرجاع وجبات الطعام من كافة الأقسام، احتجاجاً على اقتحام السجن.

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