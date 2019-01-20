شؤون فلسطينية

سفير فلسطين باليونان: نُرتّبُ لإجراء مراسم دفن أبو سيدو أو إعادة جثمانه

سفير فلسطين باليونان: نُرتّبُ لإجراء مراسم دفن أبو سيدو أو إعادة جثمانه
حسام أبو سيدو
رام الله - دنيا الوطن
أكد سفير دولة فلسطين لدى اليونان، مروان طوباسي، أن طاقم السفارة، عمل منذ سماع نبأ حادثة غرق المركب قبالة السواحل اليونانية، على التواصل مع السلطات اليونانية المختصة، وعدد من الفلسطينيين.

وقال: إن السفارة تتابع الحدث، وضمان الإجراءات اللازمة للفقيد حسام أبو سيدو، الذي يتواجد جثمانه بالمستشفى الحكومي هنالك.

ووفق طوباسي، فإن السفارة ستتولى عمل الترتيبات الواجبة  لإجراء مراسم الدفن في المقبرة الإسلامية في جزيرة كوس القريبة يوم الاثنين، أو إعادة جثمانه لمسقط رأسه، بحسب ما يتم الاتفاق عليه مع عائلة الفقيد.

وتقدّم طوباسي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بالتعازي القلبية، وأصدق  مشاعر المواساة من عائلة وأصدقاء الشاب أبو سيدو، الذي توفي غرقاً على إثر حادث انقلاب إحدى سفينتي صيد كانتا تقل عدداً من النازحين من تركيا إلى شواطئ جزيرة ليروس اليونانية.

ونجا نحو ٧٣ شخصاً من سكان قطاع غزه من الحادث، بمساعدة طواقم الإنقاذ اليونانية، باستثناء الشاب أبو سيدو، الذي لقي حتفه في الحادث.

وحمّل الطوباسي حركة حماس مسؤولية هجرة الشباب من الوطن نتيجة الحالة المأساوية التي يعيشها أهلنا هناك، بسبب سيطرتها وأخذها لهذا الجزء العزيز رهينة لضرب المشروع الوطني، ووحدة شعبنا الفلسطيني، وتهجير شبابنا"، وفق تعبيره.

وتقدّم طوباسي من العائلة الكريمة بخالص العزاء، و بالشكر للسلطات المختصة اليونانية، معرباً عن أمنيته على أبنائنا عدم المخاطرة في رحلات الموت، والتعاطي مع "تجار الموت" من عصابات التهريب.

أخبار ذات صلة

حلس يستقبل السفير الياباني في فلسطين

حلس يستقبل السفير الياباني في فلسطين

عزام: المصريون أكدوا لنا أن المعبر سيظل مفتوحاً بقرار من أعلى المستويات

عزام: المصريون أكدوا لنا أن المعبر سيظل مفتوحاً بقرار من أعلى المستويات

القضاء بغزة يُنجز أكثر من 117 ألف قضية خلال عام 2018

القضاء بغزة يُنجز أكثر من 117 ألف قضية خلال عام 2018

نسبة التصويت لانتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جنين تزيد عن 45%

نسبة التصويت لانتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جنين تزيد عن 45%

جيش الاحتلال يُصعد من استهدافه لأطفال كفر قدوم

جيش الاحتلال يُصعد من استهدافه لأطفال كفر قدوم

التربية تبحث ترتيبات عقد الامتحان الشامل في دورته الثانية محوسباً

التربية تبحث ترتيبات عقد الامتحان الشامل في دورته الثانية محوسباً

قيادي حمساوي: استغربت من ركاكة اللغة العربية لـ&#34;أحمد أبو الغيط&#34;

قيادي حمساوي: استغربت من ركاكة اللغة العربية لـ"أحمد أبو الغيط"

الإحصاء الفلسطيني يُعلن الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين للعام 2018

الإحصاء الفلسطيني يُعلن الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين للعام 2018

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

حلس يستقبل السفير الياباني في فلسطين

حلس يستقبل السفير الياباني في فلسطين

القضاء بغزة يُنجز أكثر من 117 ألف قضية خلال عام 2018

القضاء بغزة يُنجز أكثر من 117 ألف قضية خلال عام 2018

نسبة التصويت لانتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جنين تزيد عن 45%

نسبة التصويت لانتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جنين تزيد عن 45%

جيش الاحتلال يُصعد من استهدافه لأطفال كفر قدوم

جيش الاحتلال يُصعد من استهدافه لأطفال كفر قدوم

التربية تبحث ترتيبات عقد الامتحان الشامل في دورته الثانية محوسباً

التربية تبحث ترتيبات عقد الامتحان الشامل في دورته الثانية محوسباً

الإحصاء الفلسطيني يُعلن الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين للعام 2018

الإحصاء الفلسطيني يُعلن الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين للعام 2018

الأحمد يلتقي قيادة &#34;جبهة التحرير الفلسطينية&#34; للمرة الثانية في سفارة فلسطين ببيروت

الأحمد يلتقي قيادة "جبهة التحرير الفلسطينية" للمرة الثانية في سفارة فلسطين ببيروت

الأشغال تُنفذ أربعة مشاريع جديدة في رام الله بقيمة 15 مليون شيكل

الأشغال تُنفذ أربعة مشاريع جديدة في رام الله بقيمة 15 مليون شيكل

منوعات

عدسات المصورين ترصد تصرفا غريبا لملكة بريطانيا.. والقصر يردّ

عدسات المصورين ترصد تصرفا غريبا لملكة بريطانيا.. والقصر يردّ

&#34;أنا عراقي ومادخلني والتاني فلسطيني وما دخله&#34;.. زهير عبد الكريم يهاجم زملاءه ويبكي

"أنا عراقي ومادخلني والتاني فلسطيني وما دخله".. زهير عبد الكريم يهاجم زملاءه ويبكي

نجمة سعودية من ممثلة إلى بائعة كبدة في الشارع من أجل أولادها

نجمة سعودية من ممثلة إلى بائعة كبدة في الشارع من أجل أولادها

عروض &#34;مُغرية&#34; من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

عروض "مُغرية" من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

ريهام حجاج في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز.. وإعلان مُفاجئ منها

ريهام حجاج في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز.. وإعلان مُفاجئ منها

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو &#34;المُستفز&#34;

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو "المُستفز"

&#34;الرقم الأصعب&#34;.. إهداء للنشامى بصوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات

"الرقم الأصعب".. إهداء للنشامى بصوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات

باسم يوسف يشارك في تحدّي الـ10 سنوات بصورة &#34;عارية&#34;

باسم يوسف يشارك في تحدّي الـ10 سنوات بصورة "عارية"

صورة نادرة التقطتها السيدة فيروز لأبنائها تثير ضجة

صورة نادرة التقطتها السيدة فيروز لأبنائها تثير ضجة

الموت يفجع الإعلامي مصطفى الآغا

الموت يفجع الإعلامي مصطفى الآغا

عربي

بعد غيابها.. صور جديدة لسوزان مبارك في حفل زفاف

بعد غيابها.. صور جديدة لسوزان مبارك في حفل زفاف

عون: نأسف لعدم حضور الملوك والرؤساء &#34;القمة العربية&#34; ولهم ما لهم من عذر لغيابهم

عون: نأسف لعدم حضور الملوك والرؤساء "القمة العربية" ولهم ما لهم من عذر لغيابهم

بمشاركة الحمد الله.. انطلاق القمة العربية الاقتصادية في بيروت

بمشاركة الحمد الله.. انطلاق القمة العربية الاقتصادية في بيروت

مقتل صحفي يعمل بوكالة &#34;أسوشييتد برس&#34; في ليبيا

مقتل صحفي يعمل بوكالة "أسوشييتد برس" في ليبيا