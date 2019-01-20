سفير فلسطين باليونان: نُرتّبُ لإجراء مراسم دفن أبو سيدو أو إعادة جثمانه





ووفق طوباسي، فإن السفارة ستتولى عمل الترتيبات الواجبة لإجراء مراسم الدفن في المقبرة الإسلامية في جزيرة كوس القريبة يوم الاثنين، أو إعادة جثمانه لمسقط رأسه، بحسب ما يتم الاتفاق عليه مع عائلة الفقيد.





وتقدّم طوباسي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بالتعازي القلبية، وأصدق مشاعر المواساة من عائلة وأصدقاء الشاب أبو سيدو، الذي توفي غرقاً على إثر حادث انقلاب إحدى سفينتي صيد كانتا تقل عدداً من النازحين من تركيا إلى شواطئ جزيرة ليروس اليونانية.





ونجا نحو ٧٣ شخصاً من سكان قطاع غزه من الحادث، بمساعدة طواقم الإنقاذ اليونانية، باستثناء الشاب أبو سيدو، الذي لقي حتفه في الحادث.





وحمّل الطوباسي حركة حماس مسؤولية هجرة الشباب من الوطن نتيجة الحالة المأساوية التي يعيشها أهلنا هناك، بسبب سيطرتها وأخذها لهذا الجزء العزيز رهينة لضرب المشروع الوطني، ووحدة شعبنا الفلسطيني، وتهجير شبابنا"، وفق تعبيره.





وتقدّم طوباسي من العائلة الكريمة بخالص العزاء، و بالشكر للسلطات المختصة اليونانية، معرباً عن أمنيته على أبنائنا عدم المخاطرة في رحلات الموت، والتعاطي مع "تجار الموت" من عصابات التهريب.

وقال: إن السفارة تتابع الحدث، وضمان الإجراءات اللازمة للفقيد حسام أبو سيدو، الذي يتواجد جثمانه بالمستشفى الحكومي هنالك.