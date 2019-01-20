شؤون فلسطينية

مجدلاني: سنواجه التهديدات باغلاق مدارس الاونروا بالعاصمة القدس

مجدلاني: سنواجه التهديدات باغلاق مدارس الاونروا بالعاصمة القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني ، تنفيذ خطة ما يسمى برئيس بلدية الاحتلال في القدس السابق نير بركات واغلاق مدارس ومؤسساتها في القدس اعتبارا من العام القادم ،بعد جلسة مغلقة لما يسمى مجلس الامن القومي الاسرائيلي ، يندرج في اطار سعي الاحتلال وبالشراكة التامة مع ادارة ترامب لتصفية الاونروا ، واسقاط حق عودة اللاجئين .

وتابع د.مجدلاني سنواجه هذه التهديدات بإغلاق مدارس (أونروا) في القدس والتحرك بكل الاتجاهات حفاظاً على الوجود الفلسطيني بالمدينة المقدسة، مبيناً أنه سيجري التنسيق في هذا الإطار ما بين المفوض العام بيير كرينبول، ومنظمة التحرير، ودائرة شؤون اللاجئين.

وأضاف د.مجدلاني ادارة ترامب تطبق مخططها مع دولة الاحتلال على ارض الواقع ، وتستهدف بشكل مباشر العاصمة القدس ، استكمالا لنقل السفارة ، ومواصلة التهويد للمدينة ، مشيرا أن التهديدات سوف تشمل ثلاث مدراس في شعفاط، مسجل فيها 1200 طالب وطالبة، بالإضافة الى مدرسة الوكالة الابتدائية في وادي الجوز، ومدرسة الوكالة الابتدائية للبنات في سلوان، ومدرسة الوكالة الابتدائية في صور باهر، ويتلقى في المدراس الثلاث ما يقارب 700 طالبة وطالبة تعليمهم المدرسي .

وقال أن المجتمع الدولي مطالب بموقف واضح والخروج من صمته ، بعيدا عن البيانات الدبلوماسية التي تعتبر ازدواجية معايير لم نعد نقبل بها في ظل تصعيد خطير وخطط تطبق واقعيا وعمليا، وبات اليوم مطلوبا تحرك عاجل بالضغط الفعلي على حكومة الاحتلال وباجراءات ملموسة، وكذلك عدم انتظار ادارة ترامب التي لا تحمل سوى المزيد من الاجراءات العقابية لشعب تحت الاحتلال .

مؤكدا ان الهدف الرئيسي هو كيفية الحفاظ على الاونروا باعتبارها الشاهد التاريخي على نكبة شعبنا، ووكالة الغوث تشكلت بموجب قرار 302 عام 1949، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا تمتلك لا حكومة الاحتلال ولا الادارة الاميركية القرار بشطبه أو الغاءه.

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