وزير الحكم المحلي ومحافظ طوباس يبحثان عدداً من القضايا المتعلقة بالهيئات المحلية

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع محافظ طوباس والأغوار الشمالية اللواء ركن يونس العاصي، عدداً من القضايا المتعلقة بعمل البلديات والمجالس القروية في المحافظة.ودان الطرفان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي المواطنين، وتحويلها لساحات تدريب عسكرية، وتهجير سكانها الأصليين، وإلحاق الأضرار البالغة في الأراضي الزراعية، عدا عن المخلفات القاتلة التي تتسبب في كوارث عديدة، كما طالبا كافة الجهات والدول الصديقة والشريكة بالعمل على الضغط على الاحتلال من أجل وقف هذه الممارسات والاعتداءات بحق أبناء شعبنا.وناقش اللقاء آليات المتابعة لتراخيص البناء التي تصدر عن اللجان الإقليمية في مديريات الحكم المحلي واللجان المحلية في البلديات، وضرورة التشديد والرقابة على الأبنية المخالفة والتعديات على الممتلكات العامة والتعامل معها وفق القوانين والأنظمة، من أجل التنظيم ووقف البناء المخالف والعشوائي في المحافظات.وشدد الطرفان على ضرورة العمل على تعزيز دور الهيئات المحلية في المحافظة، وتمكينها من القيام بواجباتها تجاه المواطنين والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وفي هذا السياق، أكد الطرفان ضرورة متابعة الجهات ذات العلاقة للاتفاقات المسبقة حول تركيب عدادات دفع مسبق في مناطق (كردلة، وبردلة، وعين البيضا) من أجل ضبط ملف الكهرباء في هذه المناطق، وإدارتها على النحو الأمثل.وجدد الطرفان تأكيدهما أهمية العمل على تعزيز المساهمة المجتمعية ودعم أعمال مجالس الهيئات المحلية، وضرورة أن تكون الأدوار تكاملية وتشاركية تسهم في تعزيز السلم الأهلي والحفاظ عليه، ومراعاة كافة الاحتياجات لمختلف شرائح المجتمع، والسعي وبشكل دؤوب نحو توفير الإمكانات المادية اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات.