الرضيعة (لين) تستعيد أنفاسها بعد انسداد عظمى للأنف منذ ولادتها

رام الله - دنيا الوطن- يحى النواجحةتمكن فريق جراحة الأنف والأذن والحنجرة برئاسة استشاري ورئيس القسم د. ناهض المصري، ومشاركة أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة، د. صالح صقر، من إنهاء معاناة الرضيعة (لين) ذات الـ 48 ساعة، والتي كانت تعاني من انسدادكامل للأنف منذ الولادة في مستشفى الهلال الإماراتي، مما استدعى نقلها فوراً للعناية المركزة بالمستشفى الأوروبي، حيث تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي.وأكد د. المصري، أن فحص الأشعة المقطعية، أثبت وجود تسديد عظمي خلقي في الجزء الخلفي من ممر الأنف في كلتا الناحيتين، وهذه الحالات لا تمثل إلا حالة كل 7000 مولود، إلا أنها تتسبب في مشاكل صحية كثيرة للطفل المصاب، وهذه العملية تتم من خلال المنظار دون الاضطرار إلى فتح جرح عبر سقف الحلق مما يجنب المريض الكثير من المضاعفات والصعوبات.وبين، أن هذه العملية تعتبر من العمليات المتميزة في مجال جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار، حيث تحتاج إلى دقة ومهارة عالية، كما تحمل نسبة كبيرة من الخطورة، نظراً لوقوع الجراحة في منطقة قريبة من قاع الدماغ.وأضاف: "لقد تكللت العملية بالنجاح، دون أي مضاعفات، والطفلة بحالة جيدة، وتم إخراجها من المستشفى، بعدما استعادت قدرتها على التنفس بشكل طبيعي؛ لتمارس حياتها دون مشاكل صحية"وأعرب أهل الطفلة عن سعادتهم، وشكرهم الكبير للطاقم الطبي العامل بالمستشفى، وأثنوا على حسن المعاملة والاهتمام.يذكر، بأن هذه العملية هي الثانية من نوعها التي يجريها الفريق الطبى في المستشفى الأوروبي، وتأتي تتويجاً لجراحات الجيوب الأنفية المتقدمة بالمنظار، والتي يجرى منها 60 عملية سنوياً في مستشفى غزة الأوروبي.