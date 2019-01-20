حوصرنا مالياً وسياسياً.. الحمد الله: العام الماضي كان الأكثر قسوة وضراوة

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رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله: إن العام الماضي، كان الأكثر قسوة وضراوة، على الفلسطينيين، "فقد حوصرنا مالياً وسياسياً".وأضاف في كلمته أمام القمة العربية الاقتصادية في بيروت، اليوم الأحد: أنه رغم ذلك، فإن العمل الحكومي في فلسطين، نهض رغم مُيعقات الاحتلال.ودعا رئيس الوزراء في كلمته إلى تخصيص المزيد من الدعم السياسي والمعنوي والمادي لمدينة القدس، وأيضاً إلى الالتزام بوقف أشكال التعاون مع منظومة الاحتلال، وبما جاء في مبادرة السلام العربية قبل 17 عاماً، بما يتعلق بملف التطبيع مع إسرائيل.