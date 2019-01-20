شؤون فلسطينية

حوصرنا مالياً وسياسياً.. الحمد الله: العام الماضي كان الأكثر قسوة وضراوة

حوصرنا مالياً وسياسياً.. الحمد الله: العام الماضي كان الأكثر قسوة وضراوة
رامي الحمد الله
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله: إن العام الماضي، كان الأكثر قسوة وضراوة، على الفلسطينيين، "فقد حوصرنا مالياً وسياسياً".

وأضاف في كلمته أمام القمة العربية الاقتصادية في بيروت، اليوم الأحد: أنه رغم ذلك، فإن العمل الحكومي في فلسطين، نهض رغم مُيعقات الاحتلال.

ودعا رئيس الوزراء في كلمته إلى تخصيص المزيد من الدعم السياسي والمعنوي والمادي لمدينة القدس، وأيضاً إلى الالتزام بوقف أشكال التعاون مع منظومة الاحتلال، وبما جاء في مبادرة السلام العربية قبل 17 عاماً، بما يتعلق بملف التطبيع مع إسرائيل.

يتبع..

أخبار ذات صلة

شاهد: لحظة انقاذ الصيادين المصريين في بحر غزة

شاهد: لحظة انقاذ الصيادين المصريين في بحر غزة

الأحمد يلتقي قيادة &#34;جبهة التحرير الفلسطينية&#34; للمرة الثانية في سفارة فلسطين ببيروت

الأحمد يلتقي قيادة "جبهة التحرير الفلسطينية" للمرة الثانية في سفارة فلسطين ببيروت

الأشغال تُنفذ أربعة مشاريع جديدة في رام الله بقيمة 15 مليون شيكل

الأشغال تُنفذ أربعة مشاريع جديدة في رام الله بقيمة 15 مليون شيكل

الشرطة تقبض على 4 أشخاص لاعتدائهم على محمية وادي القف الطبيعية بالخليل

الشرطة تقبض على 4 أشخاص لاعتدائهم على محمية وادي القف الطبيعية بالخليل

بحر يدعو لتصعيد الحراك الشعبي لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي

بحر يدعو لتصعيد الحراك الشعبي لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي

هيئة الأسرى: قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم 17 في (عوفر) وحالة من التوتر

هيئة الأسرى: قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم 17 في (عوفر) وحالة من التوتر

مجدلاني: سنواجه التهديدات باغلاق مدارس الاونروا بالعاصمة القدس

مجدلاني: سنواجه التهديدات باغلاق مدارس الاونروا بالعاصمة القدس

وزير الحكم المحلي ومحافظ طوباس يبحثان عدداً من القضايا المتعلقة بالهيئات المحلية

وزير الحكم المحلي ومحافظ طوباس يبحثان عدداً من القضايا المتعلقة بالهيئات المحلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

الأحمد يلتقي قيادة &#34;جبهة التحرير الفلسطينية&#34; للمرة الثانية في سفارة فلسطين ببيروت

الأحمد يلتقي قيادة "جبهة التحرير الفلسطينية" للمرة الثانية في سفارة فلسطين ببيروت

الأشغال تُنفذ أربعة مشاريع جديدة في رام الله بقيمة 15 مليون شيكل

الأشغال تُنفذ أربعة مشاريع جديدة في رام الله بقيمة 15 مليون شيكل

الشرطة تقبض على 4 أشخاص لاعتدائهم على محمية وادي القف الطبيعية بالخليل

الشرطة تقبض على 4 أشخاص لاعتدائهم على محمية وادي القف الطبيعية بالخليل

هيئة الأسرى: قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم 17 في (عوفر) وحالة من التوتر

هيئة الأسرى: قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم 17 في (عوفر) وحالة من التوتر

وزير الحكم المحلي ومحافظ طوباس يبحثان عدداً من القضايا المتعلقة بالهيئات المحلية

وزير الحكم المحلي ومحافظ طوباس يبحثان عدداً من القضايا المتعلقة بالهيئات المحلية

الخارجية: قرار إغلاق مؤسسات (أونروا) تهويدي لإعلان ترامب المشؤوم بشأن القدس واللاجئين

الخارجية: قرار إغلاق مؤسسات (أونروا) تهويدي لإعلان ترامب المشؤوم بشأن القدس واللاجئين

الرضيعة (لين) تستعيد أنفاسها بعد انسداد عظمى للأنف منذ ولادتها

الرضيعة (لين) تستعيد أنفاسها بعد انسداد عظمى للأنف منذ ولادتها

أبو هولي يُطالب الأمم المتحدة بالدفاع عن مؤسسات (أونروا)

أبو هولي يُطالب الأمم المتحدة بالدفاع عن مؤسسات (أونروا)

منوعات

عدسات المصورين ترصد تصرفا غريبا لملكة بريطانيا.. والقصر يردّ

عدسات المصورين ترصد تصرفا غريبا لملكة بريطانيا.. والقصر يردّ

&#34;أنا عراقي ومادخلني والتاني فلسطيني وما دخله&#34;.. زهير عبد الكريم يهاجم زملاءه ويبكي

"أنا عراقي ومادخلني والتاني فلسطيني وما دخله".. زهير عبد الكريم يهاجم زملاءه ويبكي

نجمة سعودية من ممثلة إلى بائعة كبدة في الشارع من أجل أولادها

نجمة سعودية من ممثلة إلى بائعة كبدة في الشارع من أجل أولادها

عروض &#34;مُغرية&#34; من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

عروض "مُغرية" من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

ريهام حجاج في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز.. وإعلان مُفاجئ منها

ريهام حجاج في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز.. وإعلان مُفاجئ منها

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو &#34;المُستفز&#34;

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو "المُستفز"

&#34;الرقم الأصعب&#34;.. إهداء للنشامى بصوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات

"الرقم الأصعب".. إهداء للنشامى بصوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات

باسم يوسف يشارك في تحدّي الـ10 سنوات بصورة &#34;عارية&#34;

باسم يوسف يشارك في تحدّي الـ10 سنوات بصورة "عارية"

صورة نادرة التقطتها السيدة فيروز لأبنائها تثير ضجة

صورة نادرة التقطتها السيدة فيروز لأبنائها تثير ضجة

الموت يفجع الإعلامي مصطفى الآغا

الموت يفجع الإعلامي مصطفى الآغا

عربي

بمشاركة الحمد الله.. انطلاق القمة العربية الاقتصادية في بيروت

بمشاركة الحمد الله.. انطلاق القمة العربية الاقتصادية في بيروت

مقتل صحفي يعمل بوكالة &#34;أسوشييتد برس&#34; في ليبيا

مقتل صحفي يعمل بوكالة "أسوشييتد برس" في ليبيا

&#34;الأسرار المُظلمة لقتل خاشقجي&#34;.. كتاب جديد يكشف كيف وقعت الجريمة بالتفاصيل الدقيقة

"الأسرار المُظلمة لقتل خاشقجي".. كتاب جديد يكشف كيف وقعت الجريمة بالتفاصيل الدقيقة

الكويت: موقفنا واضح ومعروف نرفض التطبيع مع إسرائيل

الكويت: موقفنا واضح ومعروف نرفض التطبيع مع إسرائيل