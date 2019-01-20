شؤون فلسطينية

أبو هولي يُطالب الأمم المتحدة بالدفاع عن مؤسسات (أونروا)

أبو هولي يُطالب الأمم المتحدة بالدفاع عن مؤسسات (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
رفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، القرار الإسرائيلي بإغلاق مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس المحتلة، بدءًا من العام الدراسي المقبل.

وأضاف في بيان صحفي صادر عنه اليوم، تعقيباً على قرار حكومة الاحتلال بإغلاق مدارس (أونروا) في القدس، وفق ما نقلته (القناة 13) الإسرائيليّة، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تسعى إلى تفريغ القدس من كافة مؤسسات (أونروا) لتهويد مدينة القدس وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، ولإلغاء التعريف الرسمي لمخيم شعفاط كمخيم للاجئين.

وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي، عنصري بامتياز، وجريمة ترتكب بحق اللاجئين الفلسطينيين في القدس، مما يستوجب على الأمم المتحدة الدفاع عن مؤسساتها، والتدخل لوقف هذه الجريمة التي تستهدف مصادرة جميع مباني (أونروا) في القدس، والتي تهدد آلاف اللاجئين من الخدمات الصحية وآلاف الطلبة من تلقي تعليمهم المدرسي، محذراً من سياسة صمت المجتمع الدولي الذي سيفتح الشهية لحكومة الاحتلال للمزيد من الإجراءات التي تستهدف مؤسسات (أونروا) في مخيمات أخرى تخضع تحت سيطرتها.

 وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي بإغلاق مدارس (أونروا) هو ترجمة عملية لخطة رئيس بلدية الاحتلال السابق في القدس نيير بركات، وتنفيذاً للمخطط الأمريكي الإسرائيلي لإنهاء وتفكيك عمل (أونروا) كمدخل لتصفية قضية اللاجئين، وتكريس للقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في إطار السياسة التكاملية، فيما بينهما لتمرير (صفقة القرن). 

وأكد على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تمتلك قرار إغلاق مدارس (أونروا) باعتبار إسرائيل الدولة القائمة على الاحتلال جزء من منظومة الأمم المتحدة، التي يلزمها باحترام مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة واحترام مؤسساتها، وتسهيل مهامها على أراضيها ،لافتاً إلى أن إصرار حكومة الاحتلال على تنفيذ قرارها هو بمثابة إعلان الحرب، والعداء للأمم المتحدة.

وقال: إن دائرة شؤون اللاجئين، تجري اتصالاتها مع الأطراف المعنية لتحويل قضية مخيم شعفاط إلى قضية رأي عام عالمي، لتعرية الموقف الإسرائيلي وقراراته العنصرية، التي تستهدف المؤسسة الأممية (أونروا) ومدارسها، التي تقدم فيها خدماتها التعليمية لآلاف الطلبة.

وأوضح أبو هولي أن القرار الإسرائيلي سيشمل  ثلاث مدراس في شعفاط، مسجل فيها 1200 طالب وطالبة، بالإضافة إلى مدرسة الوكالة الابتدائية في وادي الجوز، ومدرسة الوكالة الابتدائية للبنات في سلوان، ومدرسة الوكالة الابتدائية في صور باهر، ويتلقى في المدراس الثلاث ما يقارب 700 طالبة وطالبة، تعليمهم المدرسي.

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