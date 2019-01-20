شؤون فلسطينية

الخضري يدعو القمة الاقتصادية العربية لإنشاء صندوق يُعالج أزمات غزة والقدس والضفة

الخضري يدعو القمة الاقتصادية العربية لإنشاء صندوق يُعالج أزمات غزة والقدس والضفة
رام الله - دنيا الوطن
طالب النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، القمة العربية التنموية الاقتصادية، المنعقدة اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، برصد موازنات لإعادة إعمار ألفي منزل متبقية لم يتم إعمارها منذ عدوان 2014، وإنشاء صندوق
لدعم الشعب الفلسطيني، ومعالجة أزماته في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأحد 20-1-2019 على ضرورة أن يكون "ملف الإعمار" على طاولة القمة، واتخاذ قرار واضح برصد موازنات لإعمار المنازل، وإنهاء معاناة مئات العائلات التي ما زالت مشردة.

ودعا الخضري إلى تخصيص صندوق ينبثق عن القمة، يدعم صمود الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة التي تدخل عامها الرابع عشر في الحصار والإغلاق الإسرائيلي.

وقال: "مطلوب من القمة أن توجه بشكل واضح كل المانحين لمضاعفة ميزانيتهم بمشروعات إنسانية واقتصادية في غزة، خاصة المشروعات الحيوية، مثل دعم قطاعات الكهرباء والمياه والتعليم والتشغيل واستيعاب الخريجين والعمال".

وأشار إلى أن أكثر من 300 ألف عامل مُعطل عن العمل بفعل الحصار، ويزداد هذا الرقم يومياً، حيث عشرات حالات الإغلاق للمصانع والورش والمحال بسبب الحصار والانهيار الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع نسبة الفقر إلى 85%، فيما معدل دخل
الفرد اليومي أقل من 2 دولار.

وأكد الخضري على ضرورة أن يكون للقمة موقف محدد وواضح تجاه إسناد الشعب الفلسطيني المحاصر، وإنقاذ الحالة الإنسانية المأساوية، وتعزيز الصمود، وهو حق على الدول العربية.

وأضاف الخضري: "القمة تُعقد وغزة تعاني بمستشفياتها وبيوتها واقتصادها وأحوالها الإنسانية الصعبة، والقدس والضفة الغربية تعاني بسبب الاحتلال، والاستيطان والجدار والإغلاق والملاحقة.

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