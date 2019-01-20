السفير عبد الهادي يُدين العمل الإرهابي الذي تعرضت له دمشق اليوم

رام الله - دنيا الوطندان السفير أنور عبد الهادي، مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، العمل الإرهابي الجبان، الذي تعرضت له مدينة دمشق، صباح اليوم/ والذي قامت به العصابات الإرهابية، معرضة حياة المدنيين للخطر.وتابع: إن هذه الأعمال الإرهابية، توضح طبيعة المخطط الإرهابي الإجرامي، ومن يقف وراءه، ويدعمه، ويموله، خاصة بعد إفلاس العصابات الإرهابية، وهزيمتها أمام الجيش العربي السوري، وبدء تعافي سوريا من الإرهاب، مؤكداً أن هذا العمل يعبر عن إفلاس الإرهابين، بعد سقوط مشروعهم الظلامي في سوريا.