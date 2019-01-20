بعد منشور "الخالدي" تيسير خالد: الوثنيون وحدهم الذين يقفون عندما يُعزف السلام الوطني

رام الله - دنيا الوطنعلق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على تصرف مستهجن من أحد أساتذة كلية الآداب- قسم التاريخ والآثار في الجامعة الإسلامية في غزة فكتب يقول:وكان خالد الخالدي، الأستاذ في كلية الآداب- قسم التاريخ والآثار في الجامعة الإسلامية بغزة، قال في مدونة له على صفحته الرسمية في (فيسبوك): "حذفت من فقرات حفل تخرج طلبة برنامج أوائل وقادة الأول التي عرضها عليّ الطلبة المنظمون للحفل قبل أن يبدأ فقرةَ السلام الوطني، التي تأتي بعد فقرة تلاوة القرآن الكريم، لأنها عادة مستوردة من غير المسلمين، وتخالف الدين، ولأن الناس سينهضون واقفين ثابتين صامتين خاشعين".وأضاف الخالدي: "بمجرد أن تصدح موسيقى السلام الوطني، بينما سيتلى القرآن دون أن يفعلوا ذلك، فيظهرون كأنهم يقدسون السلام الوطني، أكثر من تقديسهم لكلام الله عز وجل، وبذلك يبدو أنه سلام وثني لا سلاماً وطنياً".ورد تيسير خالد مدونته قائلاً: وهكذا إذن عدنا، ويا ويلنا، في هذا الزمن الصعب لإقحام علم فلسطين والنشيد الوطني الفلسطيني، وربما الكثير من المسلمات السيادية في فتاوى الحلال والحرام، والحديث عن الوثنية والأوثان في زمن لا مكان فيه لغير العلم.