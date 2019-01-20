شؤون فلسطينية

مجدلاني يكشف ما سيبحثه اجتماع القيادة الفلسطينية الأربعاء

مجدلاني يكشف ما سيبحثه اجتماع القيادة الفلسطينية الأربعاء
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، أن القيادة ستجتمع الأربعاء المقبل؛ لمناقشة آخر التطورات السياسية والداخلية، والوضع الداخلي الفلسطيني، سيكون الموضوع الأساس في جدول أعمال الاجتماع.

وأضاف مجدلاني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة التهديدات الإسرائيلية، بإغلاق مدارس (أونروا) في القدس، والاستماع لتقرير من دائرة شؤون اللاجئين عن أوضاع اللاجئين في غزة وفي خارج الوطن تحديداً.

وشدد على أن "إسقاط المشروع التصفوي الأمريكي، ينطلق من ضرورة إحباط مشروع فصل غزة عن الضفة، وقطع الطريق على أي محاولة لإقامة دويلة في غزة، ومعالجة الخطوات اللاحقة بما يؤدي إلى تقويض سلطة الانقسام".

ودعا عضو تنفيذية منظمة التحرير إلى مواجهة التهديدات الإسرائيلية بإغلاق مدارس (أونروا) في القدس والتحرك بكل الاتجاهات حفاظاً على الوجود الفلسطيني بالمدينة المقدسة، مبيناً أنه سيجري التنسيق في هذا الإطار ما بين المفوض العام بيير كرينبول، ومنظمة التحرير، ودائرة شؤون اللاجئين.

إلى ذلك، اعتبر مجدلاني، إيقاف الولايات المتحدة للمشاريع التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) في فلسطين استمراراً للضغط والابتزاز الذي تمارسه الإدارة الامريكية على القيادة، مؤكداً أن الحكومة، ورغم الظروف الصعبة، ستستكمل هذه المشاريع، لأن تركها معلقة سيترك فجوة.

ومن جهة أخرى، حمل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قيادة حركة حماس المسؤولية عن "حياة المواطنين الذين يفقدون حياتهم، بسبب هروبهم من قطاع غزة، بحثا عن حياة أفضل".

وبين مجدلاني الأوضاع الصعبة في غزة، جراء "تشبث حماس بحكم الإخوان المسلمين" في غزة والذي بات يدفع أبناء شعبنا للهروب ومواجهة خطر الموت، وفق قوله.

ودعا، حركة حماس إلى "استخلاص الدروس والعبر"، مضيفاً أنه لا يمكنها الاستمرار بـ"اختطاف" قطاع غزة بهذه الطريقة التي حولت حياة أبناء شعبنا إلى جحيم "، بحسب تعبيره.

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