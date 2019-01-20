هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير الجريح سفيان سكافي

رام الله - دنيا الوطنأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كريم عجوة، اليوم الأحد، باستقرار الوضع الصحي للأسير سفيان محمد السكافي (35 عاماً) من مدينة الخليل، والقابع حالياً في مستشفى "شعاري تصيدك" الإسرائيلية.وأوضح عجوة، أن الأسير سكافي، قد تم إخراجه من وحدة العناية المكثفة إلى الأقسام العادية، بعد تحسن في حالته الصحية، كما أجريت له عملية جراحية في القدم، ومنطقة البطن؛ لإزالة الرصاص، الذي أصيب به من قبل قوات الاحتلال الأسبوع الماضي.وأوضحت الهيئة، أن المعتقل سكافي، كان قد أصيب بتاريخ 11/1/2019، برصاص قوات الاحتلال في البطن والقدمين، بمحاذاة ما يسمى مركز تحقيق "جعبرة" الواقع قرب منطقة المحول، القريبة من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين شرق الخليل.وأضافت أنه تم عقد محكمة للأسير المصاب سكافي غيابياً الثلاثاء الماضي، وتم تمديد توقيفه لـ 8 أيام من قبل المحكمة العسكرية في (عوفر) بذريعة التحقيق.