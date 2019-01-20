وزير الأوقاف يُعلن انطلاق مسابقة الأقصى التاسعة عشرة لحفظ القرآن الكريم وتفسيره

وبين أن هناك شروطاً للمتقدمين لهذه المسابقة، وهي تشمل كل أبناء فلسطين وكلا الجنسين، وأن هناك لجان تحكيم في كل الفروع، وسيكون هناك تصفيات نهائية بين الفائزين، وسيتم منح جوائز قيمة للعشرة الأوائل في كل فرع من فروع المسابقة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية عن بدء التسجيل لمسابقة الأقصى المحلية التاسعة عشرة لحفظ القرآن الكريم وتفسيره، اعتباراً من يوم الأحد 20/1/2019م ولغاية 2/5/2019م في كافة محافظات الوطن بإشراف ومتابعة وزارة الأوقاف.وأكد أن هذه المسابقة تأتي انطلاقاً من توجيهات الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وحرصاً من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على تعليم ونشر كتاب الله عز وجل، ومن أجل توجيه وتربية النشء الصالح من أبنائنا وبناتنا.وأضاف أن موعد إجراء المسابقة هو 15/7/2019م جاء متزامناً مع العطلة الصيفية في المدارس والجامعات، داعياً أولياء الأمور إلى إشراك أبنائهم وبناتهم لما فيه منفعتهم وفائدتهم وما فيه رضا الله سبحانه وتعالى، عملاً بقول رسوله الكريم: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه).وقال الوزير: إن الأوقاف أخذت على عاتقها ومنذ فترة فتح العديد من مراكز تحفيظ القرآن الكريم في كافة محافظات الوطن، وقد عملت من خلال هذا العام على وضع الخطط والتصورات التي من شأنها النهوض بعمل هذه المراكز، سواء للذكور أو الإناث على حد سواء.وبخصوص المسابقة المذكورة، أوضح الوزير، أنها تشمل فروعاً ثلاثة، وهي: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد، والفرع الثاني حفظ عشرين جزءاً من القرآن مع التلاوة والتجويد، والفرع الثالث حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم مع التلاوة والتجويد.