عون: نأسف لعدم حضور الملوك والرؤساء "القمة العربية" ولهم ما لهم من عذر لغيابهم

دون ربط ذلك بالحل السياسي، مضيفًا: "ندعو المجتمع الدولي لبذل الجهود من أجل عودة النازحين السوريين".



وأشار إلى أن الحروب الداخلية والإرهاب، أثرت سلبًا على مسيرة التنمية في المنطقة العربية.



وتابع: "لقد ضرب منطقتنا زلزال حروب متنقّلة... لسنا اليوم هنا لنناقش أسبابها والمتسببين بها والمحرّضين عليها، إنّما لمعالجة نتائجها المدمّرة على الاقتصاد والنمو في بلداننا، والتي عادت بنا أشواطاً إلى الوراء".



وتساءل: "أين دولنا من مسيرة تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، من القضاء على الفقر، إلى محاربة عدم المساواة والظلم، في وقت تُهدم البيوت على رؤوس أصحابها، وتنتهك حقوق الشعوب بالحرية والعيش الكريم، وينتشر الدمار، ويغادر الملايين أوطانهم، نحو دول هي أصلاً تنوء تحت أحمالها، وتضيق بسكانها؟".



إلى ذلك، أكد الرئيس اللبناني، أن إسرائيل تواصل تهديداتها لسيادة لبنان براً وبحراً وجواً وتخرق القرار 1701، داعيًا المجتمع الدولي، للضغط على تل أبيب، لوقف تلك الممارسات والخروقات.



رام الله - دنيا الوطنأعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن أسفه، لعدم حضور بعض الزعماء العرب، القمة العربية، التي تستضيفها بلاده.وقال عون، في كلمته الافتتاحية للقمة: "لبنان يأسف، لعدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذر لغيابهم".وفي سياق آخر، أكد عون، أن بلده يدفع ثمناً باهظاً للحروب والإرهاب، ويتحمل لبنان، عبء نزوح السوريين والفلسطينيين،