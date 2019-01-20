وزير الحكم المحلي يبحث مع محافظ رام الله احتياجات الهيئات المحلية من المشاريع

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، مع محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، احتياجات البلديات والمجالس القروية في محافظة رام الله والبيرة من المشاريع التنموية والتطويرية.جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الوزير اليوم الأحد، بحضور وكيل الوزارة، محمد حسن جبارين، والوكيل المساعد لشؤون الهندسة، أحمد غنيم، والوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية، عمر سمحة، ومدير عام الشؤون القانونية، المستشار إسلام أبو زياد.وناقش الطرفان عدداً من القضايا والملفات المتعلقة بعمل مجالس الهيئات المحلية في المحافظة، وآليات المتابعة والتنسيق بين الوزارة والمحافظة والهيئات المحلية، واستمرار بذل المزيد من الجهود من أجل توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ وإقامة مشاريع تنموية تطويرية، تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتسهيل عليهم، ودعم صمودهم في أراضيهم.بدروها، أشادت المحافظة بجهود قيادة الوزارة وطواقمها في متابعة كافة القضايا والمواضيع المتعلقة بعمل مجالس الهيئات المحلية، ومتابعاتها مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة من أجل تلبية كافة الاحتياجات، وتحقيق تنمية محلية شاملة.