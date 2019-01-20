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دولي

ارتفاع عدد ضحايا انفجار أنبوب وقود في المكسيك إلى 73

ارتفاع عدد ضحايا انفجار أنبوب وقود في المكسيك إلى 73
حريق انفجار أنبوب وقود في المكسيك
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد ضحايا انفجار خط أنابيب بوسط المكسيك، قام بتخريبه أشخاص يشتبه أنهم لصوص وقود، إلى ما لا يقل عن 73 شخصا، وفق ما أعلنت السلطات في البلاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي دافع فيه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن الجيش، رغم تقاعسه عن إخلاء الموقع قبل الانفجار، وفق ما نقلت بعض وسائل الإعلام الدولية.

ووضع خبراء الطب الشرعي أشلاء بشرية متفحمة داخل أكياس في الحقل الذي وقع فيه الانفجار مساء الجمعة ببلدة تلاهوليلبان بولاية هيدالجو في واحد من أدمى الحوادث التي أصابت البنية الأساسية النفطية المتداعية بالمكسيك، حسب ما نقلت رويترز.

ووصف أحد الشهود كيف تحولت فرحة مئات السكان الذين كانوا يعبئون الأوعية بالوقود المتسرب إلى رعب حيث دفع الانفجار الحشود للفرار في جميع الاتجاهات.

ونقلت رويترز عن عدد من الناس في الموقع: إن نقصا محليا في إمدادات البنزين منذ أن أطلق الرئيس لوبيز أوبرادور حملة للقضاء على سرقة الوقود دفع الناس صوب خط الأنابيب المكسور.

وقال عمر فياض حاكم ولاية هيدالجو: إن 73 شخصا لقوا حتفهم كما أصيب 74 آخرون في الانفجار الذي وقع أثناء محاولة الناس ملء أوعية ودلاء بالوقود الذي تقول السلطات إنه اندفع لارتفاع سبعة أمتار جراء كسر بالأنبوب.

وذكر فياض أن حالة الكثير من المصابين تتدهور وأن بعضهم تعرض لحروق بالغة. وأضاف أنه قد يتم نقل بعض الصغار الذين يعانون من إصابات خطيرة للعلاج في ولاية تكساس الأمريكية.

وقال المدعي العام في هيدالجو: إن هناك 54 جثة محترقة بشدة بصورة قد تحتاج وقتا طويلا لتحديد هويتها.

وتعهد لوبيز أوبرادور بتصعيد حملة حكومته لإنهاء سرقة الوقود التي كلفت البلاد مليارات الدولارات خلال السنوات القليلة الماضية.

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