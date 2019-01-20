رئيس الإحصاء الفلسطيني يستقبل السفير الأردني لدى دولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطناستقبلت د. علا عوض، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في المقر الرئيسي للجهاز بمدينة رام الله، اليوم الأحد، سعادة السيد محمد أبو وندي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين.وأعربت عوض في مستهل اللقاء عن أخلص التمنيات للسفير بالتوفيق في مهمته في بلده الثاني فلسطين، وللأردن وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.وتناول اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الاحصاء، وبما يعكس متانة العلاقات الأخوية بين فلسطين والأردن، إضافة إلى إطلاعه على عمل الإحصاء الفلسطيني في كافة المجالات ونواحي الحياة.وأعربت عوض، عن تقديرها العميق وتقدير شعبنا الفلسطيني وقيادته للمواقف الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، الثابتة والداعمة دوماً لشعبنا وقضيته العادلة على المستويات كافة، مؤكدة حرص المؤسسة الاحصائية الفلسطينية على مواصلة تعزيز وتطوير العلاقات مع المملكة الأردنية الشقيقة في مجال الإحصاء.من جانبه، قدم السيد أبو وندي شكره وتقديره للمؤسسة الإحصائية الفلسطينية على جهودها وعملها المتميز بشهادة الجميع، وأكد على عمق العلاقات الاخوية بين الشعبين والقيادتين الأردنية والفلسطينية، وحرص المملكة على تطويرها، وشدد على استمرار الدعم الذي تقدمه المملكة لفلسطين وقضيتها على كافة الصعد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الملك عبد الله الثاني وتعليماته الواضحة بخصوص مساعدة ومساندة ودعم الأشقاء الفلسطينيين حتى إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، وفقاً للمرجعيات الدولية المعروفة.