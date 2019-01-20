إيران تنفي صلتها برجل ألماني من أصل أفغاني مشتبه بتجسسه لصالحها

رام الله - دنيا الوطننفت إيران أيّ صلة لها برجل ألماني من أصل أفغاني مشتبه بتجسسه لصالح طهران، مشيرة إلى أن احتجازه في ألمانيا، يأتي ضمن محاولات لإفساد علاقات إيران مع الاتحاد الأوروبي.ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، عن بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله: "بينما ننفي أي صلة بهذا الشخص المزعوم... لسنا مندهشين لسماع مثل هذه الأنباء وسط اتهامات أمنية لا أساس لها من الصحة، ويجري تلفيقها ممن يسعون للإضرار بالعلاقات بين إيران وأوروبا في هذه المرحلة الحساسة".وكان مكتب الادعاء الاتحادي في ألمانيا، ذكر يوم الثلاثاء الماضي، أن رجلاً يحمل الجنسيتين الأفغانية والألمانية (50 عاماً) كان يعمل مع الجيش الألماني جرى اعتقاله للاشتباه في أنه نقل بيانات لوكالة مخابرات إيرانية.ولم يقدم قاسمي مزيداً من التوضيح، لكن الوكالة أشارت إلى تقرير نشرته صحيفة ألمانية، وأفاد بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ربما كانت وراء إبلاغ مسؤولي المخابرات العسكرية الألمانية عن المشتبه به، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).وتحاول الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 إنقاذ الاتفاق، رغم انسحاب الولايات المتحدة منه في أيار/ مايو.وجمّد الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، أرصدة وحدة مخابرات إيرانية، واثنين من موظفيها، بعد أن اتهمت هولندا إيران بتنفيذ عمليتي اغتيال على أراضيها، وانضمت إلى فرنسا والدنمرك في اتهام طهران بالتخطيط لتنفيذ هجمات أخرى في أوروبا.ونفت إيران أي ضلوع لها في هذه المؤامرات، التي قالت إن الهدف من الاتهامات، هو الإضرار بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران.