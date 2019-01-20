انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جنين





إلى ذلك فقد تفقد محافظ جنين سير العملية الانتخابية في مدرسة

بنات جنين الثانوية، معبراً عن الحالة الديمقراطية التي تشهدها العملية الانتخابية.





يشار إلى أن 2838 ناخباً يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي في عملية الاقتراع، التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وبينت اللجنة المركزية لادارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية أن نسبة الإقبال على عملية الاقتراع خلال ساعيتين من فتح مركز الاقتراع، زادت عن 20% متوقعة أن تترفع هذه النسبة خلال الساعات المقبلة.