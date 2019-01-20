مقتل صحفي يعمل بوكالة "أسوشييتد برس" في ليبيا









رام الله - دنيا الوطنقُتل صحفي يعمل في وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، يوم السبت، أثناء تغطيته اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بين قوة "حماية طرابلس" و"اللواء السابع".وأفادت مصادر إعلامية بمقتل المصور الصحفي محمد بن خليفة أثناء قيامه بعمله الصحفي، لتغطية الاشتباكات المندلعة منذ أيام في مدينة طرابلس.وبين شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين أسفرت المعارك المسلحة عن مقتل 117 شخصاً على الأقل، وخلّفت أكثر من 400 جريح.من جهتها أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التحركات العسكرية في جنوب طرابلس، وحذرت الفصائل المسلحة من خرق وقف إطلاق النار الذي رعته في سبتمبر الماضي.