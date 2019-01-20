شؤون فلسطينية

إذاعة الجيش: العمادي يصل إلى إسرائيل الليلة أو غداً ومعه الأموال القطرية

إذاعة الجيش: العمادي يصل إلى إسرائيل الليلة أو غداً ومعه الأموال القطرية
محمد العمادي
رام الله - دنيا الوطن
قالت إذاعة (الجيش الإسرائيلي): إنه من المقرر، أن يصل السفير القطري محمد العمادي، إلى إسرائيل هذه الليلة، أو يوم غد، ومعه حقائب الأموال، ومن إسرائيل سيستمر إلى غزة.

وأضافت الإذاعة: أن إسرائيل أزالت حظر تمرير دفعة الدولارات من قطر عن شهر كانون الثاني/ يناير، والتي تم تجميدها منذ أسبوعين.

وكان نائب رئيس الدائرة الساسية في الحركة، عصام الدعليس قال: إن من يعيق وصول المنحة القطرية، حتى الآن هو الاحتلال.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "هذا تجاوزٌ لتفاهمات إنهاء حصار غزة التي رعاها الوسطاء".

وتابع الدعليس: "مسيراتنا مستمرة وأدواتها باقية، ويمكن تطويرها واستخدامها بما يحقق مصالح شعبنا".

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