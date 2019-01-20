استطلاع رأي: قائمة موحدة تَضم لابيد وليفني ستُحقق 17 مقعدًا في الكنيست

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس)، أن الاستطلاع الذي نشره برنامج "واجه الصحافة" التلفزيوني، أمس السبت، تكهن بحصول قائمة مشتركة تجمع بين لبيد وليفني، على 17 مقعداً.ووفقاً للاستطلاع الذي أجري بين يومي الاثنين والأربعاء، فإن الليكود يحافظ على قوته مع 32 مقعداً، وحزب غانتس هو ثالث أكبر حزب، بينما لا يتجاوز حزب البيت اليهودي نسبة الحسم، وبحث الاستطلاع أيضاً مسألة ما إذا كان بيني غانتس محقاً في التقليل من إطلاق التصريحات.وقال 44٪ إنه لا يتصرف بشكل صحيح، و22٪ أيدوا قراره، و34٪ قالوا إنهم لا يعرفون.نتائج استطلاع "واجه الصحافة" (مقارنة الاستطلاع السابق لشركة الأخبار):الليكود 32 (32)، يوجد مستقبل والحركة 17 (يوجد مستقبل - 14، الحركة - لا يتجاوز نسبة الحسم)، حصانة لإسرائيل 12 (13)، العمل 8 (9)، اليمين الجديد 8 (8)، يهدوت هتوراة 7 (7)، العربية للتغيير 6 (6)، القائمة المشتركة 6 (6)، شاس 6 (6)، يسرائيل بيتينو 5 (6)، ميرتس 5 (5)، كلنا 4 (4)، غيشر 4 (4).