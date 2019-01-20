البدء بتصدير أول شُحنة من البطاطس الصناعية من غزة إلى دولة الكويت

بدأت الجمعية التعاونية الزراعية/ بيت حانون، اليوم الأحد، بتصدير أول شحنة من البطاطس الصناعية إلى دولة الكويت.





ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإنه تم تصدير 21.6 طن، اليوم الأحد الموافق 2019/1/20، وذلك عبر المملكة الأردنية الهاشمية.





جاء ذلك، من خلال مشروع التطوير العادل للإنتاج الزراعي وأنظمة السوق؛ لتحقيق تنمية اقتصادية أكثر صموداً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في سابقة من نوعها على مستوى قطاع غزة.



وهذا المشروع، يأتي بالشراكة مع مركز العمل التنموي (معا) ومنظمة (أوكسفام)، وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.



ويساهم هذا المشروع بشكل كبير، في دعم صغار المزارعين في ترويج إنتاجهم الزراعي من جهة، ويعمل على تخفيف الفائض من الإنتاج من السوق المحلي، من جهة أخرى، وفق ما جاء في البيان.













رام الله - دنيا الوطن