شؤون فلسطينية

"اللجنة الوطنية": محاولة الاحتلال المساس بمدارس أونروا في القدس جريمة حرب

"اللجنة الوطنية": محاولة الاحتلال المساس بمدارس أونروا في القدس جريمة حرب
رام الله - دنيا الوطن
استنكر رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم محمود إسماعيل، في بيان له صباح اليوم الأحد، محاولات حكومة وبلدية الاحتلال بالعاصمة المحتلة، طمس وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من خلال الاعتداء على مدارسها في المدينة، ونية إغلاقها وتحويل إدارتها لوزارة المعارف والبلدية، وذلك بهدف طمس قضية اللاجئين بالمدينة، ومحاولة لتهويد التعليم بمخيماتها.

وأكد إسماعيل على أن هذه الجرائم ترتقي لجرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال ضد المواطنين، بحيث يقوم بحرمانهم من حقهم باختيار التعليم المناسب لهم، ويحاول من خلال هذه الممارسات الدعوة لتوحيد مدينة القدس وفقاً لمخططه التهويدي، واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال، وإنكار الوجود الفلسطيني والحق الفلسطيني باختيار الجهة الملائمة لتطلعاته الوطنية في التعليم والثقافة والآثار، وغيرها من المجالات.

واعتبر إسماعيل هذه المساعي تحدياً لقرارات مؤسسات المجتمع الدولي وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، التي اعتبرت مدينة القدس ومعالمها الحضارية والثقافية تحت الاحتلال، محذراً من تداعيات ومخاطر هذا القرار الذي يهدد وعي وثقافة أبنائنا الطلبة، الذي يسعى الاحتلال من خلال هذا الإجراءات لفرض مناهجه المضللة عليهم، داعياً كافة المؤسسات الوطنية لتضافر الجهود نحو إفشال هذه المخططات والوقوف في وجهها، وحراسة الحلم الفلسطيني من خلال توجيه المزيد من المشاريع التربوية والتعليمية للعاصمة القدس.

ودعا إسماعيل أيضاً كافة الجهات والمؤسسات والأطراف المختصة والمؤسسات العربية والدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن، ومنظمة (يونسكو) وأسرة المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياتهم إزاء هذا التصعيد، وضرورة التدخل العاجل والفوري للضغط على الاحتلال الإسرائيلي؛ لاحترام الشرعية الدولية والقوانين والقرارات الخاصة بحماية مدينة القدس، ووقف سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق المدينة وأهلها، ومؤسساتها التربوية  والثقافية.

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