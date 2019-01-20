شؤون فلسطينية

وزارة التربية: أسرلة التعليم في القدس جزء من التطهير العرقي

وزارة التربية: أسرلة التعليم في القدس جزء من التطهير العرقي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير التربية والتعليم العالي، د. صبري صيدم، أن ممارسات الاحتلال ومحاولاته أسرلة التعليم في القدس، تأتي كجزء من سياسات التطهير العرقي؛ خاصةً بعد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، حول عزم سلطات الاحتلال إغلاق مدارس
ومؤسسات وكالة (أونروا) في القدس.

وشدد الوزير، في بيان صحفي، على أن الوزارة بكامل هيئاتها وطواقمها؛ تقف بكل قوة أمام هذه السياسات التهويدية الرامية لضرب المنظومة التعليمية في المدينة المُقدسة، ومحو الهوية الفلسطينية منها؛ خاصةً من خلال محاولات إغلاق المدارس
والتضييق عليها، والسعي لفرض مناهج الاحتلال عليها، ومنع تدريس المناهج الوطنية الفلسطينية.

ودعا صيدم أولياء الأمور في القدس وكافة المؤسسات والفعاليات الوطنية؛ للتكاتف ومساندة جهود الوزارة؛ لإحباط كافة مخططات وسياسات الاحتلال، وصد هجمته الشرسة ضد قطاع التعليم، وكل مكونات الهوية الوطنية في المدينة المقدسة.

وجدد وزير التربية، التأكيد على أن الوزارة ملتزمة بدعم المدارس المقدسية، والوقوف عند مسؤوليتها في حماية التعليم في القدس؛ باعتبار هذه القضية على رأس الأولويات، لافتاً إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين والجهات ذات العلاقة لتدعيم حماية التعليم في المدينة المقدسة ومواجهة هذه
السياسات التهويدية، والاستمرار بتنفيذ الخطوات المضادة لسياسات الاحتلال.
 
وقال صيدم: "إن مُضي الاحتلال واستمراره بتنفيذ هذه المخططات يشكل استهدافاً واضحاً ومباشراً لحق الأطفال في التعليم، بما يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان"، داعياً المؤسسات الدولية والحقوقية والإعلامية والناشطة بمجال الدفاع عن الحق في التعليم، إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه انتهاكات الاحتلال وسياساته وفضحها.

أخبار ذات صلة

السفير عبد الهادي يُدين العمل الإرهابي الذي تعرضت له دمشق اليوم

السفير عبد الهادي يُدين العمل الإرهابي الذي تعرضت له دمشق اليوم

مجدلاني يكشف ما سيبحثه اجتماع القيادة الفلسطينية الأربعاء

مجدلاني يكشف ما سيبحثه اجتماع القيادة الفلسطينية الأربعاء

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير الجريح سفيان سكافي

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير الجريح سفيان سكافي

وزير الأوقاف يُعلن انطلاق مسابقة الأقصى التاسعة عشرة لحفظ القرآن الكريم وتفسيره

وزير الأوقاف يُعلن انطلاق مسابقة الأقصى التاسعة عشرة لحفظ القرآن الكريم وتفسيره

وزير الحكم المحلي يبحث مع محافظ رام الله احتياجات الهيئات المحلية من المشاريع

وزير الحكم المحلي يبحث مع محافظ رام الله احتياجات الهيئات المحلية من المشاريع

رئيس الإحصاء الفلسطيني يستقبل السفير الأردني لدى دولة فلسطين

رئيس الإحصاء الفلسطيني يستقبل السفير الأردني لدى دولة فلسطين

انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جنين

انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جنين

نيابة عن الرئيس: الحمد الله يشارك في العرس الجماعي الفلسطيني- اللبناني

نيابة عن الرئيس: الحمد الله يشارك في العرس الجماعي الفلسطيني- اللبناني

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

السفير عبد الهادي يُدين العمل الإرهابي الذي تعرضت له دمشق اليوم

السفير عبد الهادي يُدين العمل الإرهابي الذي تعرضت له دمشق اليوم

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير الجريح سفيان سكافي

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير الجريح سفيان سكافي

وزير الأوقاف يُعلن انطلاق مسابقة الأقصى التاسعة عشرة لحفظ القرآن الكريم وتفسيره

وزير الأوقاف يُعلن انطلاق مسابقة الأقصى التاسعة عشرة لحفظ القرآن الكريم وتفسيره

وزير الحكم المحلي يبحث مع محافظ رام الله احتياجات الهيئات المحلية من المشاريع

وزير الحكم المحلي يبحث مع محافظ رام الله احتياجات الهيئات المحلية من المشاريع

رئيس الإحصاء الفلسطيني يستقبل السفير الأردني لدى دولة فلسطين

رئيس الإحصاء الفلسطيني يستقبل السفير الأردني لدى دولة فلسطين

انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جنين

انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جنين

نيابة عن الرئيس: الحمد الله يشارك في العرس الجماعي الفلسطيني- اللبناني

نيابة عن الرئيس: الحمد الله يشارك في العرس الجماعي الفلسطيني- اللبناني

أسرى فلسطين: 1800 حالة اعتقال من القدس خلال العام الماضي

أسرى فلسطين: 1800 حالة اعتقال من القدس خلال العام الماضي

منوعات

عدسات المصورين ترصد تصرفا غريبا لملكة بريطانيا.. والقصر يردّ

عدسات المصورين ترصد تصرفا غريبا لملكة بريطانيا.. والقصر يردّ

&#34;أنا عراقي ومادخلني والتاني فلسطيني وما دخله&#34;.. زهير عبد الكريم يهاجم زملاءه ويبكي

"أنا عراقي ومادخلني والتاني فلسطيني وما دخله".. زهير عبد الكريم يهاجم زملاءه ويبكي

نجمة سعودية من ممثلة إلى بائعة كبدة في الشارع من أجل أولادها

نجمة سعودية من ممثلة إلى بائعة كبدة في الشارع من أجل أولادها

عروض &#34;مُغرية&#34; من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

عروض "مُغرية" من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

ريهام حجاج في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز.. وإعلان مُفاجئ منها

ريهام حجاج في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز.. وإعلان مُفاجئ منها

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو &#34;المُستفز&#34;

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو "المُستفز"

&#34;الرقم الأصعب&#34;.. إهداء للنشامى بصوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات

"الرقم الأصعب".. إهداء للنشامى بصوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات

باسم يوسف يشارك في تحدّي الـ10 سنوات بصورة &#34;عارية&#34;

باسم يوسف يشارك في تحدّي الـ10 سنوات بصورة "عارية"

صورة نادرة التقطتها السيدة فيروز لأبنائها تثير ضجة

صورة نادرة التقطتها السيدة فيروز لأبنائها تثير ضجة

الموت يفجع الإعلامي مصطفى الآغا

الموت يفجع الإعلامي مصطفى الآغا

عربي

بمشاركة الحمد الله.. انطلاق القمة العربية الاقتصادية في بيروت

بمشاركة الحمد الله.. انطلاق القمة العربية الاقتصادية في بيروت

مقتل صحفي يعمل بوكالة &#34;أسوشييتد برس&#34; في ليبيا

مقتل صحفي يعمل بوكالة "أسوشييتد برس" في ليبيا

ظهور جديد لسوزان مبارك بصحبة شقيقها في حفل زفاف

ظهور جديد لسوزان مبارك بصحبة شقيقها في حفل زفاف

البشير يُحذّر من تحويل شعبه إلى لاجئين

البشير يُحذّر من تحويل شعبه إلى لاجئين