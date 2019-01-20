الكويت: موقفنا واضح ومعروف نرفض التطبيع مع إسرائيل





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الكويت موقفها من التطبيع مع إسرائيل، مؤكدة احترامها لكل المواقف التى تتحدث عن "التطبيع".وبحسب "صحيفة القبس" الكويتية، فقد قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن موقف الكويت واضح ومعروف من رفض التطبيع مع إسرائيل".وتابع الجار الله، أنه لا خطوات كويتية باتجاه الأمر ولا موقف رسمي "غير هذا الموقف".وأكد الجار الله أن "هناك آراءً على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي لكن على المستوى الرسمي أجزم بأنه لا موقف رسميا من مسؤول أو تصريح يشير إلى خطوات كويتية للتطبيع مع إسرائيل".وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن "الكويت آخر الدول التي ستطبع مع إسرائيل مع احترامنا لكل المواقف التي تحدثت عن إمكان او خطوات تطبيع مع إسرائيل".وقال الجار الله:"الموقف الكويتي ثابت منذ أن أعلن على لسان سمو الأمير الراحل المغفور له الشيخ جابر الأحمد بأن الكويت ستكون آخر دولة تطبع مع إسرائيل".