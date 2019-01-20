دولي

لإنهاء أزمة الانسحاب.. تيريزا ماي تسعى لإلغاء ترتيبات الحدود مع أيرلندا

لإنهاء أزمة الانسحاب.. تيريزا ماي تسعى لإلغاء ترتيبات الحدود مع أيرلندا
تيريزا ماي
رام الله - دنيا الوطن
تسعى رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لإبرام معاهدة ثنائية مع الحكومة الأيرلندية، كوسيلة لإلغاء الترتيبات المتعلقة بالحدود الأيرلندية، من الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من التكتل.

ويعتقد مساعدون لماي بأن خطوة كهذه ستجنبها معارضة خطتها للانسحاب من الاتحاد من جانب الحزب الديمقراطي الوحدوي الذي يدعم حكومة الأقلية التي تترأسها، ومشرعين متمردين من حزب المحافظين الذي تنتمي إليه، حسب ما ذكرت صحيفة (صنداي تايمز).

ومنيت ماي بخسارة ثقيلة في البرلمان يوم الثلاثاء، عندما رفض نواب حزب المحافظين وأعضاء من أحزاب أخرى خطتها للانسحاب بأغلبية ساحقة، الأمر الذي ترك بريطانيا في مواجهة شبح خروج عسير من الاتحاد الأوروبي، دون اتفاق بعد أكثر من شهرين.

ومن المقرر، أن تعلن ماي يوم الاثنين، كيف ستمضي قدماً في خططها.

ويعارض كثير من أعضاء حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الوحدوي، ترتيبات الحدود التي يصر عليها الاتحاد الأوروبي، باعتبارها ضماناً لتجنب حدوث تعقيدات عند الحدود بين جمهورية أيرلندا وإقليم أيرلندا الشمالية التابع للمملكة المتحدة.

وقالت (صنداي تايمز): إن مجموعة من النواب في البرلمان البريطاني، سيجتمعون اليوم؛ لبحث سبل إمكانية تعليق عملية الانسحاب، منتزعين بذلك السيطرة على المسألة من حكومة ماي.

أخبار ذات صلة

نتنياهو: سأتفرغ للرد على مندلبليت لدى عودتي من تشاد

نتنياهو: سأتفرغ للرد على مندلبليت لدى عودتي من تشاد

نتنياهو يصل إلى تشاد في زيارة تستغرق عدة ساعات

نتنياهو يصل إلى تشاد في زيارة تستغرق عدة ساعات

نتنياهو سيعرض على تشاد حماية حدودها مع &#34;ليبيا&#34; مقابل امتيازات سياسية

نتنياهو سيعرض على تشاد حماية حدودها مع "ليبيا" مقابل امتيازات سياسية

غاباي: ستكون هناك مفاجآت قبل الانتخابات الإسرائيلية

غاباي: ستكون هناك مفاجآت قبل الانتخابات الإسرائيلية

صحيفة: ملكة بريطانيا انتهكت القانون ولن تُعاقب

صحيفة: ملكة بريطانيا انتهكت القانون ولن تُعاقب

ترامب: لم يفعل رئيس أمريكي للولايات المتحدة ما فعلته أنا خلال سنتين

ترامب: لم يفعل رئيس أمريكي للولايات المتحدة ما فعلته أنا خلال سنتين

تظاهرات &#34;السترات الصفراء&#34; بفرنسا تتجدد للأسبوع العاشر

تظاهرات "السترات الصفراء" بفرنسا تتجدد للأسبوع العاشر

انقلاب جيب عسكري إسرائيلي شمال الضفة

انقلاب جيب عسكري إسرائيلي شمال الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

عشراوي: إغلاق مدارس الوكالة بالقدس يهدف إلى تهويد المدينة والمساس بحقوق اللاجئين

عشراوي: إغلاق مدارس الوكالة بالقدس يهدف إلى تهويد المدينة والمساس بحقوق اللاجئين

الصحة: ثقة المواطن بمراكز علاجنا تزداد عاماً بعد الآخر

الصحة: ثقة المواطن بمراكز علاجنا تزداد عاماً بعد الآخر

الاحتلال يُسلّم بلاغاً بهدم منزل الأسير عاصم البرغوثي

الاحتلال يُسلّم بلاغاً بهدم منزل الأسير عاصم البرغوثي

طفلة الـ 8 سنوات تُعاني من الصرع ولا تملك ثمن صورة الرنين المغناطيسي

طفلة الـ 8 سنوات تُعاني من الصرع ولا تملك ثمن صورة الرنين المغناطيسي

مُسابقة لإنقاص الوزن.. &#34;هبة حمدان&#34; أميرة للصحة في فلسطين للعام 2018

مُسابقة لإنقاص الوزن.. "هبة حمدان" أميرة للصحة في فلسطين للعام 2018

مجتمع مناظرات جامعة النجاح يصنع التاريخ بمشاركته في بطولة العالم لمناظرات الجامعات

مجتمع مناظرات جامعة النجاح يصنع التاريخ بمشاركته في بطولة العالم لمناظرات الجامعات

عائلات من غزة تُفاجئ بعدم قبول تحويلتهم في المعهد القومي للكبد بمصر..رسالة لوزير الصحة

عائلات من غزة تُفاجئ بعدم قبول تحويلتهم في المعهد القومي للكبد بمصر..رسالة لوزير الصحة

بعد نجاتها بأعجوبة.. شبح الموت يُلاحق &#34;أنوار&#34; مرة أخرى بسبب &#34;التغطية المالية&#34;

بعد نجاتها بأعجوبة.. شبح الموت يُلاحق "أنوار" مرة أخرى بسبب "التغطية المالية"

منوعات

ريهام حجاج في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز.. وإعلان مُفاجئ منها

ريهام حجاج في أحضان محمد حلاوة زوج ياسمين عبدالعزيز.. وإعلان مُفاجئ منها

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو &#34;المُستفز&#34;

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تشعل غضب السعوديين بهذا الفيديو "المُستفز"

&#34;الرقم الأصعب&#34;.. إهداء للنشامى بصوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات

"الرقم الأصعب".. إهداء للنشامى بصوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات

باسم يوسف يشارك في تحدّي الـ10 سنوات بصورة &#34;عارية&#34;

باسم يوسف يشارك في تحدّي الـ10 سنوات بصورة "عارية"

صورة نادرة التقطتها السيدة فيروز لأبنائها تثير ضجة

صورة نادرة التقطتها السيدة فيروز لأبنائها تثير ضجة

الموت يفجع الإعلامي مصطفى الآغا

الموت يفجع الإعلامي مصطفى الآغا

توفيق عكاشة: &#34;أقسم بالله عايز أعمل عملية ومفيش معايا فلوس&#34;

توفيق عكاشة: "أقسم بالله عايز أعمل عملية ومفيش معايا فلوس"

لأول مرة في تاريخ السينما العربية.. فيلم مصري باللغة الهندية

لأول مرة في تاريخ السينما العربية.. فيلم مصري باللغة الهندية

رانيا يوسف تتحدى البرد من داخل &#34;حمام السباحة&#34;.. والجمهور: &#34;قصدك تحدي التعري&#34;

رانيا يوسف تتحدى البرد من داخل "حمام السباحة".. والجمهور: "قصدك تحدي التعري"

شكران مرتجي تتعرض لحادث مُروع

شكران مرتجي تتعرض لحادث مُروع

عربي

ظهور جديد لسوزان مبارك بصحبة شقيقها في حفل زفاف

ظهور جديد لسوزان مبارك بصحبة شقيقها في حفل زفاف

البشير يُحذّر من تحويل شعبه إلى لاجئين

البشير يُحذّر من تحويل شعبه إلى لاجئين

وزير إسرائيلي: مهمة الحكومة المقبلة إزالة وجود إيران من سوريا

وزير إسرائيلي: مهمة الحكومة المقبلة إزالة وجود إيران من سوريا

مقتل 52 شخصا بغارة أميركية في الصومال

مقتل 52 شخصا بغارة أميركية في الصومال