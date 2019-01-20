لإنهاء أزمة الانسحاب.. تيريزا ماي تسعى لإلغاء ترتيبات الحدود مع أيرلندا





ومنيت ماي بخسارة ثقيلة في البرلمان يوم الثلاثاء، عندما رفض نواب حزب المحافظين وأعضاء من أحزاب أخرى خطتها للانسحاب بأغلبية ساحقة، الأمر الذي ترك بريطانيا في مواجهة شبح خروج عسير من الاتحاد الأوروبي، دون اتفاق بعد أكثر من شهرين.



ومن المقرر، أن تعلن ماي يوم الاثنين، كيف ستمضي قدماً في خططها.



ويعارض كثير من أعضاء حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الوحدوي، ترتيبات الحدود التي يصر عليها الاتحاد الأوروبي، باعتبارها ضماناً لتجنب حدوث تعقيدات عند الحدود بين جمهورية أيرلندا وإقليم أيرلندا الشمالية التابع للمملكة المتحدة.



وقالت (صنداي تايمز): إن مجموعة من النواب في البرلمان البريطاني، سيجتمعون اليوم؛ لبحث سبل إمكانية تعليق عملية الانسحاب، منتزعين بذلك السيطرة على المسألة من حكومة ماي.

رام الله - دنيا الوطنتسعى رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لإبرام معاهدة ثنائية مع الحكومة الأيرلندية، كوسيلة لإلغاء الترتيبات المتعلقة بالحدود الأيرلندية، من الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من التكتل.ويعتقد مساعدون لماي بأن خطوة كهذه ستجنبها معارضة خطتها للانسحاب من الاتحاد من جانب الحزب الديمقراطي الوحدوي الذي يدعم حكومة الأقلية التي تترأسها، ومشرعين متمردين من حزب المحافظين الذي تنتمي إليه، حسب ما ذكرت صحيفة (صنداي تايمز).