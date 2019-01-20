نتنياهو: سأتفرغ للرد على مندلبليت لدى عودتي من تشاد





وأوضح الناطق بلسان الوزارة، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن اعتبارات مهنية ليس إلا ستؤخذ في الحسبان لدى اتخاذ المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت قراره بخصوص ملفات نتنياهو، مشيراً إلى أن هذا القرار سيتخذ بشكل موحد بالنسبة لجميع الملفات.



واتهم حزب (الليكود) في شريط الفيديو اليسار ووسائل الإعلام، بممارسة الضغوط على المستشار القانوني خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لحمله على تقديم لائحة اتهام لنتنياهو بأي ثمن.



وبدوره قال رئيس حزب (العمل) افي غباي: إن هذا الشريط يشتمل على التحريض وتهديدات محضة.





واعتبر غباي أن نتنياهو يبيح دم مندلبليت، وأنه في دولة طبيعية لا يهاجم رئيس وزراء مستشاره القانوني، ولا يبيح دم الصحفيين.



وقالت رئيسة المعارضة شيلي يحيموفيتش: إن شريط الفيديو الذي نشره (الليكود) يهدف إلى إرهاب المستشار القانوني للحكومة، ومنعه من تقديم لائحة اتهام بأي طريقة.





كما أنه يضمن أن تشتم رائحة الخيانة من قرار قد يتخذه مندلبليت بصورة مهنية ومتزنة لمقاضاة نتنياهو، مضيفة أن حملة نتنياهو لا تستهدف إلا النيل من صلاحية الشرطة، والنيابة العامة، والمستشار القانوني للحكومة، وجهاز المحاكم ومصلحة السجون.



وقد قال مسؤول قضائي كبير الليلة الماضية: إن المستشار مندلبليت تبنّى توصية النيابة العامة، وقرر تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء، تنسب له الارتشاء في ملف 4000 (بيزك - والا).





وذكرت شركة الأخبار، أنه من المتوقع استدعاء نتنياهو إلى جلسة استماع منتصف الشهر المقبل.



وتعقيبًا على ذلك، قال محامو رئيس حكومة الاحتلال: إن هذا التسريب يهدف إلى عرقلة الاجتماع الذي سيعقدونه قريباً مع مندلبليت، سعياً لإقناعه بتأجيل إصدار قراره في ملفات نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات.

وأثار شريط الفيديو، الذي نشره حزب (الليكود)، حول ملفات التحقيق ضد نتنياهو موجة من ردود الفعل.وأكدت وزارة العدل، أن الأدلة وحدها ستحسم الأمور، وليس شرائط الفيديو واللافتات والمظاهرات والتسريبات الكاذبة وغيرها.