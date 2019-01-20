ليبرمان: ستُنقل المنحة القطرية إلى غزة اليوم أو غداً



وأضاف "ليبرمان": إن تحويل الأموال القطرية إلى غزة، سيكون استسلاماً لحماس، ذهب رئيس الوزراء نتنياهو في زيارة سياسية مهمة إلى تشاد الليلة، ومن سيأتي في مكانه؟ المبعوث القطري العمادي، الذي يجلب 15 مليون دولار إضافية لحماس.



وطالب بدوره الحكومة الإسرائيلية، أن توقف نقل الأموال القطرية والوقود، وأي معدات إضافية إلى غزة، وأن تمنح أي فائدة لغزة مقابل إطلاق سراح جنودنا ومستوطنينا، الذين تحتجزهم حماس، وفق قوله.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست "أفيغدور ليبرمان": لقد تأخرت الدفعة الثالثة من الأموال القطرية قليلاً، لكن من المتوقع نقلها اليوم أو غدًا على أبعد تقدير، رغم أن يوم الجمعة الماضي ازداد عدد المتظاهرين على طول الحدود مع قطاع غزة بشكل كبير، وهذا هو استمرار لعملية الاستسلام لحماس، ولا يمكن لأي زيارة سياسية لأفريقيا، أن تكون غطاء على إدخال الأموال.