دولي

نتنياهو يصل إلى تشاد في زيارة تستغرق عدة ساعات

نتنياهو يصل إلى تشاد في زيارة تستغرق عدة ساعات
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشاد، في زيارة تستغرق عدة ساعات.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: إن وزير الخارجية التشادي استقبل نتنياهو، فيما تعد هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس حكومة إسرائيلية إلى البلد الإفريقي، ذي الغالبية المسلمة.

وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي، زار إسرائيل قبل نحو شهرين، وتم الاتفاق على إعادة العلاقات الثنائية بين الجانبين، بعد انقطاع دام 40 عاماً.


وكانت المواقع الإسرائيلية قالت: إنه سيجري توقيع سلسلة من الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية بين البلدين، فيما تشير مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي، سوف يقدم المشورة لتشاد والدفاع عن الحدود الغربية مع ليبيا ضد تنظيم الدولة، وتنظيم القاعدة في غرب أفريقيا، "وستقدم إسرائيل المساعدة لتشاد في حماية حدودها في المنطقة الجبلية المتاخمة لليبيا".

وقالت مصادر قريبة من نتنياهو: إنه من المتوقع الإعلان عن تجديد العلاقات الدبلوماسية، والهدف هو أن تتحرك الدول الإسلامية الأخرى في نفس الاتجاه، بالإضافة إلى فتح المجال الجوي التشادي أمام الرحلات الجوية الإسرائيليّة المتجهة إلى أميركا اللاتينيّة، ومن المتوقع أن يصل نتنياهو إلى تشاد في حوالي الساعة التاسعة صباحاً، عندما يسافر إلى القصر الرئاسي، ويلتقي بالرئيس.

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