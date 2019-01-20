شؤون فلسطينية

حماس تُعلّق على إعاقة الاحتلال لأموال المنحة القطرية

حماس تُعلّق على إعاقة الاحتلال لأموال المنحة القطرية
حقائب الأموال القطرية
رام الله - دنيا الوطن
تحدّث قياديّ في حركة حماس، اليوم الأحد، عن أموال المنحة القطرية، التي يتنصل الاحتلال الإسرائيلي من إرسالها لقطاع غزة، وفقاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها برعاية مصرية.

وقال نائب رئيس الدائرة الساسية في الحركة، عصام الدعليس: إن من يعيق وصول المنحة القطرية، حتى الآن هو الاحتلال.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "هذا تجاوزٌ لتفاهمات إنهاء حصار غزة التي رعاها الوسطاء".

وتابع الدعليس: "مسيراتنا مستمرة وأدواتها باقية، ويمكن تطويرها واستخدامها بما يحقق مصالح شعبنا".

يشار، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتنصل من إرسال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية، لصالح موظفي حكومة غزة السابقة، بزعم وجود ما يصفها بأعمال العنف على الحدود الشرقية للقطاع.

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