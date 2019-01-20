الوزير لـ"دنيا الوطن": لا نية لقطع رواتب عدد من أسر الشهداء والجرحى

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



نفت رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، انتصار الوزير، الأنباء التي يجري تداولها حول قطع رواتب عدد من أسر الشهداء والجرحى الشهر المقبل.







وقالت الوزير، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن المؤسسة ليس لديها أي قرار بوقف أي حالة من حالات عائلة الشهداء أو الجرحى على أساس فصائلي سواء لفتح أو حماس أو الجهاد الإسلامي أو كل فصائل العمل الوطن.







وأضافت الوزير: "ليس لدينا أي نية أو أي قرار بمثل هكذا موقف حتى الآن ولا معلومات عما يجري تداوله وهذه إشاعات مغرضة للإساءة للسلطة الفلسطينية فقط".







وتابعت الوزير: "كمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى نعمل بكل جهدنا لتوفير الرعاية المادية والتعليمية والصحية لعائلات الشهداء والجرحى ونقوم بدورنا على أكمل وجه وكل الإجراءات تتم بشكل سليم شهرياً، ولا نية لذلك".





وفيما يتعلق باعتماد الشهداء والجرحى الجدد، قالت الوزير: "كل الشهداء معتمدون لدينا بمن فيهم شهداء مسيرة العودة، ويتم اعتمادهم بشكل مستمر، ولم نوقف أي حالة من الحالات ومن لم يعتدموا فقط حالات حرب 2014 سواء شهداء وجرحى.





واستدركت الوزير: "لكن لم تتوفر الموازنة اللازمة لذلك، وهو من الصندوق القومي، ولأن العدد كبير غير قادرين على توفير الميزانية".