مُسابقة لإنقاص الوزن.. "هبة حمدان" أميرة للصحة في فلسطين للعام 2018





ويأتي المهرجان، نتاج مسابقة وطنية، يطلقها الدكتور محمود عبد اللطيف الشيخ علي، المدير العام لمركز ابن النفيس، ويهدف فيها إلى الوصول بالنساء إلي صحة جميلة من خلال الإنقاص من وزنهن، وفق أنظمة غذائية وتوعوية يقدمها لهن، حيث استمرت المسابقة 6 شهور، خاضتها 5000 امرأة، تمخض عنها خمسون سيدة تم تكريمهن في مهرجان أميرة الصحة للعام 2018، وقد اختيرت الأميرة من بينهن وفق قرار لجة تحكيم، يترأسها دكتور عبد الرازق سلامة، عميد كلية الزراعة في جامعة الأزهر.



وفي كلمة للدكتور الشيخ علي، أكد فيها علي الاستمرار بمسيرته العلمية والتوعوية تجاه الوطن وأهله في غزة، وخصوصاً النساء، مؤكداً أن هذا العمل النابع من غزة رغم كل الألم الذي تعيشه لهو أكبر دليل علي أن هؤلاء نسوة خارج السياق، نساء استحققن الحياة بجدارة، مؤكداً علي أن النساء خضن معركة الصحة، واليوم يجنين ثمار الحياة والأمل الجديد، مضيفاً أن مركز ابن النفيس سيبقى نبراساً وموفداً للنساء من كل العالم، وأن المركز هو للجميع نساء ورجالاً وأطفالاً، وأن رسالته لن تتوقف.





وتوجه بالشكر لكل من سانده في هذا الحفل وخصوصا الشريك الرئيس له الدكتورة سلام مشعل، رئيس الشركة الحيوية الطبيعية، والدكتورة تريسا شوملي الصديقة ورئيسة لجنة نساء فلسطين في تشيلي ورئيسة الأكاديمية الطبية في أمريكيا، كما توجه بالشكر الي مركز السلام العالمي، ممثلا بسفيره الأستاذ وجيه حجازي الذي كان لهم كلمات في هذا الحفل.





وفي كلمتها، أكدت دكتورة سلام مشعل علي نضالات النساء ولكن هذا النضال مختلف وهو من أجل الصحة والحياة، فهي قادمة من قلب الوطن من الضفة لتقول للعامل أن فلسطين واحدة وأن شعبها واحد وهدف واحد، وها أنتم اليوم تشهدون حدثاً عالمياً هو من فلسطين من غزة، مؤكدة علي استمرار دعمها ومساندتها وتعاونها الدائم مع الدكتور الشيخ علي.









وأكد سفير السلام العالمي الأستاذ وجيه حجازي عن سعادته وهو اليوم يتحدث مع أهل غزة مشاركاَ إياهم هذا الحدث العالمي حدث يتجسد في فلسطين، فلسطين العروبة والامل الجديد.



وفي كلمة لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، أكد الاستاذ عبد الناصر عواد، دعمه ومساندته لمركز ابن النفيس لما يتميز فيه من عطاء وتميز ونزاهة بالعمل، وانهم في وزارة الاقتصاد فخورون جداً بكل ما يقدمه ابن النفيس، وما ينتجه من منتجات تضاهي المنتج العالمية، وتعتبر تعزيزاً للمنتج الوطني.



وتخلل الحفل فقرات فنية ودراما، وختم بتتويج أميرة الصحة في فلسطين للعام 2018 الأميرة هبة تيسير حمدان، مبروك لفلسطين هذا الإنجاز، ومبروك لغزة هذا التميز.



















وفي كلمة للدكتورة تريسا رئيسة الأكاديمية الطبية في أمريكيا، أكدت علي أهمية الحدث ونوعيته، وان هذا الحدث العالمي سيتناقله العالم، وسيحذو حذوه كل من يؤمن بنساء قويات مثل نساء غزة.وأكد سفير السلام العالمي الأستاذ وجيه حجازي عن سعادته وهو اليوم يتحدث مع أهل غزة مشاركاَ إياهم هذا الحدث العالمي حدث يتجسد في فلسطين، فلسطين العروبة والامل الجديد.وفي كلمة لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، أكد الاستاذ عبد الناصر عواد، دعمه ومساندته لمركز ابن النفيس لما يتميز فيه من عطاء وتميز ونزاهة بالعمل، وانهم في وزارة الاقتصاد فخورون جداً بكل ما يقدمه ابن النفيس، وما ينتجه من منتجات تضاهي المنتج العالمية، وتعتبر تعزيزاً للمنتج الوطني.وتخلل الحفل فقرات فنية ودراما، وختم بتتويج أميرة الصحة في فلسطين للعام 2018 الأميرة هبة تيسير حمدان، مبروك لفلسطين هذا الإنجاز، ومبروك لغزة هذا التميز.

رام الله - دنيا الوطنمن بين 5000 امرأة شاركت في مسابقة أميرة الصحة في فلسطين علي مستوي فلسطين في الوطن والشتات، ووسط ترقب عالمي وبمشاركة دولية وإقليمية ووطنية، أقيم في غزة للعام التالي علي التوالي مهرجان أميرة الصحة في فلسطين.