مجتمع مناظرات جامعة النجاح يصنع التاريخ بمشاركته في بطولة العالم لمناظرات الجامعات





ويقوم مجتمع المناظرة حالياً بالاستعداد لإرسال اثنين من مناظريه للمشاركة في بطولة جامعة لافيرن للمناظرة في لوس أنجلوس في شهر آذار/ مارس المقبل.

رام الله - دنيا الوطنشارك مجتمع مناظرات جامعة النجاح الوطنية، ممثلاً بكل من: الطالبة سناء أصلان والطالبين راضي برق ومحمد جعبة، في بطولة العالم لمناظرات الجامعات في الفترة الممتدة ما بين 28 كانون الأول/ ديسمبر 2018 و 4 كانون الثاني/ يناير 2019، ليضع بذلك أول علامة فاصلة في تاريخ البطولة المرموقة منذ إنشائها عام 1976 بمشاركة فريق من فلسطين، حيث منح مجلس البطولة مجتمع مناظرات النجاح اعترافاً رسمياً به كجهة منافسة.قامت جامعة كيب تاون في جنوب أفريقيا باستضافة البطولة لهذا العام، والتي شهدت مشاركة ما يزيد عن 500 من أفضل المناظرين الدوليين، وأكثر من ألف مشاركٍ آخرين تنوعت أدوارهم ما بين متطوعين وحكامٍ من مختلف أنحاء العالم.اعتمدت البطولة نمط المناظرات البريطانية البرلمانية الذي يتضمن أربعة فرق تتنافس ضد بعضها، بواقع فريقين لكل جانب ومناظرين لكل فريق، بحيث يقوم كل فريق بإعداد قضيته وحجته بأكثر الطرق إقناعاً خلال 15 دقيقةٍ فقط من التحضير، تم إجراء البطولة بتسع جولات امتدت لثلاثة أيام متبوعة بيومين من جولات الإقصاء وصولاً إلى الجولات النهائية.اعتبر مجتمع مناظرات النجاح مشاركته في البطولة أمراً بالغ الأهمية؛ وذلك أنه منح التجربة الفلسطينية صوتاً لأول مرة في مجتمع المناظرات الدولي، مما ساهم في زيادة الوعي بالصراعات والتحديات التي تواجه فلسطين.وقد تحدث الطالب راضي برق عن مشاركته في البطولة قائلاً: "قمت بممارسة المناظرة لأكثر من عام ونصف من خلال فريق مجتمع مناظرات النجاح، وقد بذلت الكثير من الجهد استعداداً لهذه البطولة التي كانت من أكثر البطولات صعوبة، إلا أنها –وبلا شك- تستحق العناء، أنا فخور جداً لكوني عضواً في أول فريق يمثل فلسطين في بطولة العالم لمناظرات الجامعات وأتطلع قدماً لدعم جهود الفريق للمشاركة في المزيد من البطولات العالمية".وعلق الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية قائلاً: "يلعب مجتمع مناظرات الجامعة دوراً مهماً في تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية التي ترمي إلى تحسين قدرة الطلاب على المنافسة في الاقتصاد العالمي، فالتدريب الذي يتلقاه المناظرون يركز على التفكير الناقد والعمل الجماعي وتحدي أنماط التفكير التقليدية، وهي مهارات يتحتم على الطلاب إتقانها للنجاح بعد تخرجهم."وأضاف الطالب محمد جعبة الذي شارك في البطولة كحكم متدرب قائلاً:" لقد فتحت البطولة أمام أعيننا آفاقاً جديدة. لم يكن لدي أدنى فكرة عن مدى ضخامة مجتمع المناظرة الدولي. إنني أتوق لمشاركة ما تعلمته مع بقية أفراد الفريق حتى نصبح أكثر جاهزية للمنافسة دولياً".يجدر بالذكر، أن بطولة العالم لمناظرات الجامعات هي ثالث مسابقة مناظرة دولية، يشارك بها مجتمع مناظرات النجاح، فقد شكل أعضاء المجتمع جزءاً من أول فريق فلسطيني شارك في البطولة الأوروبية لمناظرات الجامعات في يوليو 2018، بالإضافة إلى مشاركة ثلاثة من أعضائه في بطولة هوبر للمناظرة التي عقدت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 في جامعة فيرمونت الأمريكية.