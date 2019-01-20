البشير يُحذّر من تحويل شعبه إلى لاجئين

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس السوداني عمر البشير، إن الوصول للسلطة مكانه صندوق الانتخابات، مؤكدًا على الدفاع عن السودان وحفظ أمنه ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه، وعدم السماح بتحويل الشعب السوداني للاجئين.وأكد البشير، أن شعوب "الربيع العربي" يعيش جزء كبير منهم الآن في السودان، وأن أعداء الوطن يريدون تشتيت السودان وشعبه، كما شتتوا شعوب اليمن وسوريا، مؤكداً أن هذا لن يحدث أبداً.وجدد الرئيس السوداني احترامه الكامل للشباب السوداني، الذي تظاهر بحثاً عن أوضاع أفضل، ولتحقيق مطالب اقتصادية، محذراً من استغلال بعض الأحزاب السياسية، وأعداء الوطن من المخربين لهذه التظاهرات الشبابية.وأوضح البشير، بأن مطالب الشباب من هذا المنحى مبررة، لكنه لا يتم بالتخريب، مؤكداً أن الشباب هم مستقبل السودان، وستحقق لهم الدولة مطالبهم العادلة، وستحل لهم مشاكلهم.