عائلات من غزة تُفاجئ بعدم قبول تحويلتهم في المعهد القومي للكبد بمصر..رسالة لوزير الصحة



وختم: "نهيب بكل الأحرار والشرفاء بالوقوف معنا في هذه المحنة ونطالب أصحاب الشأن بحل هذه الإشكاليات حتى نتمكن من معالجة مرضانا والعودة لأرض الوطن".



رام الله - دنيا الوطنناشدت عائلات من قطاع غزة كل من الرئيس محمود عباس، رامي الحمد الله رئيس الوزراء، وجواد عواد وزير الصحة بالوقوف على مشكلتهم التي تفاجئوا بها حين وصولهم إلى جمهورية مصر.وقال المتحدث باسم العائلات: "نحن عائلات من قطاع غزة خرجنا للعلاج في آبائنا وأمهاتنا بجمهورية مصر العربية بغرض زراعة كبد وذلك على نفقة دولة فلسطين، وقد تم تحويلنا من قبل دائرة العلاج بالخارج الي مستشفى المعهد القومي للكبد وهو بمحافظة المنوفية، ونعاني من عدم الاعتراف بالتحويلة الطبية من قبل إدارة المستشفى وذلك لوجود ديون مستحقة على السلطة للمستشفى على حد زعمهم".أضاف: " المرضي حياتهم تزداد سوءا كل يوم ونحن لا نملك المال لهكذا عمليات، توجهنا للسفارة وضغطنا بكل شيء ولكن لا مجيب ولا يوجد هناك حل والاخ الدكتور حسام طوقان في سفارة فلسطين بالقاهرة معه تفاصيل كل شيء".