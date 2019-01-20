دولي

نتنياهو سيعرض على تشاد حماية حدودها مع "ليبيا" مقابل امتيازات سياسية

نتنياهو سيعرض على تشاد حماية حدودها مع "ليبيا" مقابل امتيازات سياسية
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس ادريس ديبي
رام الله - دنيا الوطن
يطير رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاحد الى تشاد للقاء الرئيس ادريس ديبي، في واحدة من أقصر زياراته وستستمر لبضع ساعات فقط. 

وقالت المواقع العبرية ان سيجري توقيع سلسلة من الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية بين البلدين، فيما تشير مصادر عسكرية اسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي سوف يقدم المشورة الى تشاد والدفاع عن الحدود الغربية مع ليبيا ضد داعش وتنظيم القاعدة في غرب أفريقيا، "وستقدم إسرائيل المساعدة لتشاد في حماية حدودها في المنطقة الجبلية المتاخمة لليبيا."

وقالت مصادر قريبة من نتنياهو إن من المتوقع الإعلان عن تجديد العلاقات الدبلوماسية ، والهدف هو أن تتحرك الدول الإسلامية الأخرى في نفس الاتجاه.

بالاضافة الى فتح المجال الجوي التشادي أمام الرحلات الجوية الإسرائيليّة المتجهة إلى أميركا اللاتينيّة، ومن المتوقع أن يصل نتنياهو إلى تشاد في حوالي الساعة التاسعة صباحاً ، عندما يسافر إلى القصر الرئاسي ويلتقي بالرئيس.

وفي الساعة الثانية عشرة ظهراً سيقدم الإثنان تصريحات إلى وسائل الإعلام وفي فترة ما بعد الظهر سيعود نتنياهو إلى إسرائيل.

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