شؤون فلسطينية

بعد نجاتها بأعجوبة.. شبح الموت يُلاحق "أنوار" مرة أخرى بسبب "التغطية المالية"

بعد نجاتها بأعجوبة.. شبح الموت يُلاحق "أنوار" مرة أخرى بسبب "التغطية المالية"
المريضة أنوار روحي موسى
رام الله - دنيا الوطن - أروى صلاح
نجت من الموت بأعجوبة بعد أن شعرت بوجع وصداع شديد في رأسها بصورة مفاجئة وبدون أي إنذار،  وبعد الكشف عليها وتشخيص الأطباء لحالتها تبين أن نزيفا حادا في الدماغ يستدعي إجراء عملية جراحية فورية في أحد مستشفيات المحافظات الشمالية.

أصدر رئيس دائرة العلاج بوزارة الصحة الدكتور زكريا اللوح تعليماته لإتمام إجراءات التحويلة الطبية إلى مستشفى النجاح في
نابلس لإجراء عملية فورية للمريضة لإنقاذ حياتها.

المريضة أنوار روحي موسى ( 29 عاماً)  أم ثلاثة أطفال كانت ملائكة الرحمة تحفها في مرضها حيت أجرى لها البروفسور شادي جهشان رئيس قسم القسطرة الدماغية في مستشفى الجليل عملية قسطرة دماغية بدون تدخل جراحي و تكللت بالنجاح ومكتت المريضة مع والدتها عدة أيام وتماثلت للشفاء وقرر الأطباء خروجها على أن تعود بعد شهر للمراجعة.

مضى شهر وشهرين وثلاثة وأُصيبت أنوار بانتكاسة شديدة استدعي نقلها إلى مجمع الشفاء الحكومي بغزة مرات عديدة دون أي تحسن، ونصح الأطباء بضرورة المراجعة في المستشفى التي أجرت العملية فيه، فتواصلت عائلتها مع الطبيب جهشان وأكد أنه كتب في تقرير الخروج مراجعة لها وأنه على استعداد لمتابعة حالتها بمجرد وصولها المستشفى.

تواصلت عائلتها مع دائرة العلاج بالخارج لكي تستكمل علاجها في مستشفى النجاح التخصصي وأصدرت الدائرة تحويلة لها ولكن مضى عليها أكثر من أسبوعين في انتظار التغطية المالية من قبل وزارة الصحة .

يقول عم المريضة أبو موسى أنه ومنذ أسبوعين وهو بانتظار التغطية المالية مشيرا إلى تواصله مع أكثر من جهة وكلها وعودات مناشدا وزير الصحة الفلسطيني د. جواد عواد و الجهات المسؤولة بالموافقة علي تغطية التكاليف المالية لاستكمال علاجها في مستشفى النجاح بمدينه نابلس والشفاء من المرض الذي أصابها قبل ما يقارب 6 اشهر (نزيف دماغي حاد من نوع تلقائي تحت العنكبوتية).

وقالت والدة المريضة أن ابنتها أصيبت بشكل مفاجئ بالمرض وتم سفرها بلمح البصر الى وتم اجراء عمليه وصفت بالصعبة والمعقدة تحت إشراف البروفيسور الدكتور شادي جهشان أخصائي جراحة عصبية ومدير وحدة القسطرة الدماغية مستشفى الجليل - نهاريا والذي كان من المتوقع عدم نجاح العملية وفقدان انوار ولكن بحمد لله عادت انوار الى الحياه من أجل عائلتها.

وأهابت والدة المريضة متأملة من الله ثم من وزير الصحة د. جواد عواد بالموافقة على تغطية التكاليف لاستكمال علاج ابنتها وعودتها الى اطفالها معافاه من المرض.

وتتساءل الوالدة الحزينة "أليس لدي ابنتي الحق في العلاج و الشفاء التام من المرض والعودة الى اطفالها الصغار وتربيتهم واكمال حياتها مع زوجها ؟

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