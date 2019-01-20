غاباي: ستكون هناك مفاجآت قبل الانتخابات الإسرائيلية





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حزب العمل الإسرائيلي زعيم "المعسكر الصهيوني" آفي غاباي إنه ستكون هناك مفاجآت قبل الانتخابات الإسرائيلية في أبريل المقبل.وطالب غاباي خلال الحدث الثقافي في بئر السبع السبت، أعضاء "المعسكر الصهيوني" بالالتزام بعدم الجلوس في حكومة نتنياهو، وفق "عكا للشؤون الإسرائيلية".وأضاف وفق موقع "مفزاك لايف": "علينا أن نأتي إلى الجمهور بخططنا ولدينا خطط في جميع القضايا المهمة، الأمن والاقتصاد وكيفية منح الشباب الأمل الذي فقدوه، ولدينا 44 مرشحاً في الانتخابات التمهيدية لحزب العمل و60 ألف ناخب".وأشار غاباي إلى أن قائمة الحزب للكنيست مؤلفة من أشخاص يتمتعون بخبرة واسعة ولديه فريقاً ممتازاً قادر على الفوز في الانتخابات المقبلة.